«Не хочу быть обузой»: самая толстая женщина России попала в реанимацию

Тюменка Любовь Нурдинова, известная россиянам как самая тяжелая женщина России, снова стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Она пыталась покончить с собой. Никаких физиологических факторов, которые могли бы спровоцировать на отчаянный поступок, у женщины не наблюдается. Что стало причиной кризиса?

Программа вышла в эфир вечером 30 апреля. Сюжет о Любови Нурдиновой вышел сразу после поздравления Филиппа Киркорова с днем рождения.

– Вчера ее сын позвонил нам и сказал, что маму увезли из новой отремонтированной квартиры в реанимацию, – сказал Андрей Малахов.

Эксклюзив! День рождения Филиппа Киркорова дома. Андрей Малахов. Прямой эфир 30.04.20.Эксклюзив! Филипп Киркоров: День рождения дома. Андрей Малахов. Прямой эфир 30.04.20

О выписке тюменки из МСЧ «Нефтяник», где она наблюдалась два месяца, и где ей провели бариатрическую операцию, знала вся страна. В программе Малахова Любовь Нурдинова пообещала, что будет худеть дальше самостоятельно, соблюдать диету, заниматься физкультурой. Конец апреля: и вот выходит сюжет о том, как она падает на пол, не хочет вставать, не хочет жить.

Что произошло?

– Вечером в начале десятого меня из моей комнаты позвал брат. Он заметил, что с мамой что-то не то происходит. До этого накануне по рецепту она приобрела снотворные таблетки. Пытается что-то сказать, а голова у нее падает. Вызвали скорую помощь. Они приехали и увидели на лице у губ прилепленную таблетку. Под простыней нашли пустую пачку из-под таблеток. Ее увезли во вторую городскую больницу, в токсикологию, – рассказал старший сын Александр Нурдинов. – Столько лет я с ней живу, я маму знаю: она всегда была против того, чтобы кто-то на себя руки накладывал. А тут надо же… Тайком... Она сказала, что не хочет портить нам с Алексеем жизнь. Мама, ты что такое говоришь-то? Мы что будем без тебя делать? Алексей теперь совсем злой, он ни с кем даже разговаривать не хочет.

«Комсомольская правда» связалась с лечащим врачом Нурдиновой, профессором Казбеком Аутлевым, чтобы узнать о происшествии из первых уст.

– Произошло самостоятельное отравление пациентки. Я узнал, что Любовь Михайловна находится в реанимации от заведующей отделением доктора Чайковской, она мне позвонила. Любовь Михайловна пояснила, что у нее есть врач. У докторов были определенные затруднения с лечением этой пациентки, поэтому они ко мне и обратились, – пояснил Аутлев.

По словам Казбека Меджидовича, первые две недели по возвращении домой Нурдинова чувствовала себя замечательно.

Любовь Михайловна призвала на помощь профессора Аутлева. Скриншот видео

«Тошнит от жизни»

После выписки пациентки, 18 апреля, наша редакция также пыталась с ней связаться, в том числе через сына. Однако Алексей отвечал, что мама плохо себя чувствует и не готова к общению. Сама же Любовь Михайловна, ответив на телефонный звонок, попросила отложить интервью, сославшись на очень плохое самочувствие.

Любовь Нурдинова рассказала о своем самочувствии после операции 00:00 00:00

– Меня все время тошнит. Пью таблетки от тошноты. Ем маленькими порциями, – заверяла тюменка. Она вставала с постели, но домашние обязанности по-прежнему были возложены на сына. Мы договорились побеседовать с Любовью Михайловной, когда она будет чувствовать себя лучше.

Все это время пациентка и врач созванивались. По словам Аутлева, первые две недели после операции Нурдинова пребывала в приподнятом расположении духа, но потом ее настроение испортилось. Домашние пригласили участкового терапевта, который выписал Любови Михайловне препарат от депрессии, антидепрессант «Амитриптилин».

– Вполне, обоснованное назначение, я думаю. Но пациентка выпила всю пачку. С ее слов, это было 47 таблеток, – сообщил профессор. – В больнице ей промыли желудок, поставили капельницу, вывели из состояния отравления. И перед ними стал вопрос, как транспортировать ее домой. Я откликнулся. Для меня эта пациентка не является чем-то загадочным. Выкатили пациентку в коридор. Она лежала, говорила, что не может сидеть, не может ходить. Я эту пациентку хорошо знаю, поэтому мы ее посадили, одели, поставили на ноги. Усадили ее в каталку и на машине для перевозки инвалидов, которая была приглашена сотрудниками токсикологии, отвезли ее домой.

В разговорах со своим лечащим врачом Любовь Михайловна сказала, что не хочет жить. Скриншот видео

«Какой у вас повод не жить?»

В первый день, 30 апреля, с Любовь Михайловной было очень тяжело общаться, вспоминает профессор Аутлев. В разговорах со своим лечащим врачом Любовь Михайловна сказала, что не хочет жить. Она активно сопротивлялась помощи врача и сыновей, напрягалась, не давала себя посадить, уложить. Чтобы привести в чувство тюменку, Казбек Аутлев хлопал женщину по спине, делал массаж головы, разговаривал с ней.

– Она находилась в том же самом состоянии, в каком совершила этот суицидальный поступок. Она была негативна: не хотела сидеть, общаться, ложилась на пол. Вместе с сыновьями мы уложили ее на кровать, напоили, побеседовали, – пояснил Казбек Меджидович.

Утром 1 мая Аутлев навестил пациентку. Сегодня она улыбается, общается в Интернете.

– На сегодняшний день ситуация уже изменилась. Во-первых, препараты эти уже перестали действовать. Она уже не сонлива, она контакта. Расстроена поступком, который совершила. Была депрессия, плохое настроение. Сочла себя обузой, поэтому совершила такой поступок. Я понимаю, почему пациентка пошла на этот шаг… Она два месяца находилась в центре всеобщего внимания, всеобщего ухода. Я приходил утром: «Доброе утро, Любовь Михайловна!». Она находилась в центре внимания, о ней постоянно шли репортажи по центральному телевидению.

Нурдинову привели в чувства, сейчас она улыбается и общается по Интернету. Скриншот видео

Физиология или психология?

В программе Малахова рассуждали, что из-за резкого снижения массы тела у пациентки, возможно, случился сбой гормональной системы. Однако Аутлев утверждает, что это не так.

– Хочу ответственно сказать, что наоборот, наступила нормализация определенных систем организма. У большинства женщин, имеющих лишний вес, есть нарушения половых желез. У девочек и женщин с ожирением, отсутствуют месячные. Я встречал женщин, у которых в 30-летнем возрасте ни разу не было месячных. Через несколько месяцев после снижения массы тела у них появлялись месячные и даже беременели, и наступали роды. А у женщин старше 50 лет наоборот обильные месячные. Такие проявления тоже компенсировались у Любови Михайловны, – рассказал лечащий врач. – Мы-то получили медицинский результат!

Он напомнил, что за два месяца в «Нефтянике» пациентке снизили вес с 350 кг до 160 кг – естественным путем, с помощью диет и зарядки. Затем ей выполнили бариатрическую операцию, которая закрепила эффект. Через две недели после операции ее выписали с весом 149 кг. Она продолжает худеть за счет оперативного вмешательства и диет.

– У пациентки компенсировался сахарный диабет, артериальная гипертония. Она стала ходячей, ходит по квартире. Думаю, что своим поступком она пыталась манипулировать общественным мнением, чтобы вновь быть в центре внимания. Это мое предположение. Пациентка не справилась с резкими переменами в своем статусе. При ней все время был тренер, а он очень важен. Ее окружал коллектив. Она меня заверила, что будет стараться. Надеюсь, мы справились с этой ситуацией.

Профессор Аутлев рассказал о состоянии пациентки 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Постройнела и похорошела»: самая толстая россиянка вернулась домой после борьбы с лишними килограммами

Местные врачи дали женщине шанс вести полноценную жизнь (подробнее).

«Я вернусь на своих ногах»: тюменка весом в 350 килограммов готовится к операции

Любовь Нурдинова должна доказать врачам, что готова худеть (подробнее)

«Мы не будем таскать её всю жизнь»: лечащий врач пожаловался на капризы 300-килограммовой тюменки

Через две недели Любови Нурдиновой сделают бариатрическую операцию и отправят домой [эксклюзив kp.ru] (подробнее)

«Не верят, что я похудела!»: 300-килограммовая тюменка уменьшилась в два раза

Операцию Любови Нурдиновой до сих пор не сделали из-за карантина в МСЧ «Нефтяник» [фото, видео, аудио] (подробнее)

«Почти не сплю, мало ем»: тюменка весом в 350 килограммов рассказала, как тяжело ей худеть

Женщина мечтает, что по возвращении домой будет готовить себе овощи и мясо кусочками [эксклюзив kp.ru] (подробнее)