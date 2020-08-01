В Тюмени скончалась самая тяжелая женщина России

В Тюмени умерла Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой женщиной в России. Ее вес до операции достигал 350 килограммов.

Информацию о смерти своей пациентки подтвердил ее лечащий врач, профессор Казбек Аутлев. Он сообщил, что женщина отказалась от какого-либо общения с ним около двух месяцев назад. Поэтому о причинах смерти он сказать не может.

– Она отказалась общаться, причем не только со мной. Ранее я привозил к ней психотерапевта, мы делали массаж и другие мероприятия. Все шло хорошо. Но в итоге она оказалась крайне негативно настроена к дальнейшим действиям, говорила, что не хочет жить, что у нее нет цели в жизни. Затем позвонила и сказала: «у меня все хорошо, но вы ко мне больше не приходите». Это было около двух месяцев назад. Нельзя лезть в жизнь к человеку против его воли. Поэтому наше общение прекратилось. Хотя на тот момент у нее в целом действительно все было вроде бы нормально, – поделился врач.

Любовь Нурдинова рассказала о своем самочувствии после операции 00:00 00:00

Он отметил, что когда женщина находилась в больнице, где вокруг нее всегда что-то происходило, было много людей, у нее был другой настрой. Однако дома он поменялся.

– Она мне как-то сказала: «а что я буду делать?». Я ей отвечаю: «жить, Любовь Михайловна». И вот тогда она мне сказала, что цели у нее нет, что весь последний год она просто лежала. Поэтому новость о ее смерти, конечно, очень печальная, – сказал Казбек Аутлев.

Ранее сообщалось, что она пыталась покончить с собой. Она признавалась, что не хочет быть обузой для своей семьи. Любовь Нурдинова прославилась на всю Россию как самая тяжелая женщина страны. Ее вес превышал 350 кг, когда в марте ее эвакуировали спасатели МЧС, чтобы поместить в клинику. За историей ее лечения и похудения следила вся страна. Она была героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

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Любовь Нурдинова рассказала о том, как проходит ее лечение в МСЧ "Нефтяник" 00:00 00:00

Несколько месяцев пациентка находилась под наблюдением врачей, соблюдала диету и делала упражнения. В апреле ей сделали бариатрическую операцию. В результате женщина сбросила 200 килограммов и заявила, что продолжит худеть самостоятельно. Многие вдохновились ее историей и пытались помочь. Волонтеры сделали в квартире ремонт, врачи помогали ей делать зарядку, переворачивали, кормили, журналисты пытались подбодрить.

Однако, оказавшись дома, женщина постепенно сникла, жаловалась на плохое настроение. 29 апреля попыталась покончить с собой, но вовремя рядом оказались сыновья. Со временем Любовь Нурдинова отказалась от общения не только с представителями средств массовой информации, но и с медиками.

В марте Любовь Нурдинова в эксклюзивном интервью «КП» рассказала историю своей жизни и поделилась о том, что стало причиной набора веса.

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