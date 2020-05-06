«С ожирением борются все, кроме неё»: психолог рассказала о причинах нервного срыва самой толстой россиянки

Два месяца назад тюменка Любовь Нурдинова весила 350 кг, сегодня сбросила 200 кг, после чего пережила бариатрическую операцию, но в конце апреля у женщины случился серьезный психологический кризис. Она заявила, что не хочет быть обузой для своих сыновей, попыталась свести счеты с жизнью. Немощность мамы вовремя заметили сыновья и вызвали скорую, врачи откачали ее.

С ожирением самой тяжелой женщины страны Любови Нурдиновой, кажется, борются все, кроме нее самой. Волонтеры сделали ремонт в квартире, врачи помогали ей делать зарядку, переворачивали, кормили, журналисты опекают ее, хвалят за успехи, подбадривают. Каждому в этой цепочке людей хочется помочь женщине, проявить человечность. Но действительно ли это полезно? Эти и многие другие вопросы задают и наши читатели.

Как отметил лечащий врач Нурдиновой профессор Казбек Аутлев, пациентка привыкла потреблять внимание. По его словам, так сложилось мировоззрение женщины, которая долгое время не вставала с кровати. Вокруг нее крутился сын Алексей, всегда готовый принести и подать что угодно. Теперь же, после операции, оказавшись в четырех стенах своей квартиры, Любовь Михайловна должна делать всё сама.

– Я не хочу жить. Я не хочу быть обузой, – заявила тюменка.

Из реанимации Любовь Михайловну забрал ее лечащий врач профессор Казбек Аутлев. Он высказал предположение, что его пациентка нездорова психически, отсюда и срыв. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за консультацией к медицинскому психологу тюменской областной клинической психиатрической больнице Терезе Гач.

Психолог уверена, что некоторое время Нурдинову ждут срывы. Фото: Тереза Гач

«Что не так с толстяками?»

Образ жизнерадостного толстяка, человека бодипозитив, никак не вяжется с теми проблемами, которые наблюдаются у Любови Нурдиновой. Отчего ей быть несчастной, ведь всё делают за нее? Чтобы ответить на этот вопрос, наш эксперт представила характеристику людей с ожирением.

– Ожирение – это не только физиология. Болезнь сказывается на психике человека и его состоянии. И любая значительная перемена, как случилось у Любови Михайловны с операцией, связана со стрессом. Она привыкла к её образу жизни, к квартире, кровати, а тут ее стали таскать, дергать, трогать. Такие стрессы связаны с большим количеством страхов и тревог. Она не знает, что будет, какой будет результат. Это сказывается на её самочувствии, – начала анализ психолог.

По словам специалиста, у людей с расстройством пищевого поведения есть определенные психические особенности, которые связаны с особенностями мышления, поведения и проявления их эмоций. Если говорить об особенностях психического состояния, то это люди, которые имеют низкую самооценку, низкий уровень уверенности в себе и своих силах, состоятельности. Когда человек находится в замкнутом пространстве, сначала он привыкает к тому, что вокруг него все механизировано. Он тратит все меньше энергии, а автоматизированных действий вокруг него все больше.

Толстяк сужает круг контактов и общения, ограничивает себя абсолютно всем. Он не выходит на прямой контакт с людьми, отстраняется от социума. Контакт с социумом вызывает у него напряжение, неуверенность в себе. Он погружен в ограниченный мир своих переживаний. Таким людям свойственна очень высокая тревожность. И даже возможно состояние катастрофизации, когда любые изменения вызывают ожидание наихудшего.

У пациентов с ожирением часто бывают трудности в построении отношений с другими людьми из-за стигматизации заболевания ожирения, принятого в обществе. Когда общество клеймит толстяков, это укореняет в них чувство самоосуждения и вины.

– Они осуждают себя, стремятся уйти от контакта социума и все больше находиться в кругу близких людей. Потом они могут самоизолироваться, как в данном случае произошло. Это характерно для людей с нарушением пищевого поведения, с ожирением. У них возникает страх быть отвергнутым, не принятым, осужденным другими людьми. И происходит самоизоляция, уход вообще от контактов, – отметила Тереза Гач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764752" frameborder="0"></iframe> О чём мечтает женщина весом более 300 килограммов?.Ирина Ромашкина

«Она сама не видит, что она жирная?»

По словам Терезы Гач, люди, подверженные гонению общества из-за избыточного веса, отличаются низкой самооценкой. И у них часто негативное отношение к образу «я» – видению себя глазами других людей. Они часто чувствуют тревогу или даже депрессивное состояние.

– Чтобы не испытывать тревожность, человек опять возвращается к компульсивному перееданию. Естественно, вес опять нарастает. И опять возникает состояние эмоционального ухудшения – депрессия и тревога. Человек с ожирением постоянно находится в этом порочном круге, – сказала психолог. – Если человек находится в самоизоляции, у него возникает нарушение адаптивных способностей, то есть тех способностей, которые развивались, пока он находился в обществе. Любовь Михайловна работала, у нее была семья, она рожала детей, воспитывала их.

Постепенно эти способности у людей угасают, наступает социальная дезадаптация – частичная или полная утрата человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды.

– Мышление таких людей достаточно ригидное: есть определенное застревание на переживаниях. Это люди, которым очень тяжело на негативных эмоциях. Так как они не умеют выражать эти эмоции, они остаются в теле. Если я не умею их выразить, высказать, не знаю, что с ними делать, с внутренней болью, я иду и заедаю. Потому что еда – это один из основных, самых доступных видов получения расслабления, удовольствия, снятия стресса и тревоги. Также им свойственен такой тип мышления, как черно-белый, по принципу «всё либо ничего». Они не могут найти баланс, – пояснила эксперт.

Она не исключает, что, возможно, Любовь Михайловна ожидала избавиться от лишнего веса как по мановению волшебной палочки – это характерно для пациентов бариатрических клиник. Однако есть и более глубокие проблемы.

Любовь Нурдинову выписали из "Нефтяника" с весом 149 кг. Скриншот видео программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"

«А зачем ей худеть? И так за нее все делают!»

– Я посмотрела видео, где Любовь Михайловна говорит: «Я хочу дышать воздухом, гулять по лесу, домик в деревне...» Я не совсем поняла, она хотела операцию или нет? Какая у нее была мотивация на эту операцию? Была она у нее или нет вообще? – задает вопросы медицинский психолог. – Есть идеализированное представление, что, когда я выйду после операции, всё будет легко и просто и мне ничего самой особо делать не нужно. Я и до этого не делала.

Действительно, Любовь Нурдинова попала под нож хирурга не по собственному желанию, а потому, что того желало общество. Женщина оказалась в критической ситуации, ее спасали, эвакуировали из квартиры, заставляли худеть, сделали операцию. Но нужно ли это ей самой?

– Механизм запустился, и человек сам очень мало принимает решений. Возникает состояние «ожидание – реальность». Ожидание было одно: я выйду, буду дышать воздухом, буду гулять. А реальность такова, что ей приходится соблюдать ряд ограничений и рекомендаций, чтобы выйти из этого состояния. Но ведь она не хотела этих ограничений. Она хотела воздухом дышать. Отсюда это состояние депрессии, что могло спровоцировать суицид, – считает Тереза Гач. – Хорошо иметь мотивацию, но это долгосрочная мотивация: «когда у меня будет домик в деревне». Пациенты не ожидают, что им самим придется прилагать усилия, очень непривычные для них в тот период. Пройти, чтобы прийти к желаемому.

Женщина не хотела вставать, падала и отказывалась ложиться на постель. Скриншот видео программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"

«Далеко до домика в деревне»

Да, 200 кг лишнего веса ушло, но она всё еще весит 150 кг, ей тяжело подняться с кровати, ей мешает обвисшая кожа на животе.

– По факту ничего особенного не изменилось. И тут мы говорим даже не о квартире, а об её личных усилиях. Её нужно научить совсем по-другому себя вести. Рассказать, что такое волевые усилия. У нее утрачены социальные навыки. Десять лет она жила на уровне базовых потребностей: безопасность и еда, – заключила Тереза Гач. – У таких людей есть огромное, чрезмерное, гипертрофированное желание получать любовь, заботу, внимание. И они не знают, как это получить. Ей нужно понять, что нужно заботиться о себе самой, создать опору на себя. Это базовый момент, который первым обсуждается в терапии. Она должна понимать, что помощь других – это хорошо и на первое время она мне нужна.

Психолог уверена, что некоторое время Нурдинову ждут срывы. Ей нужно научиться чувствовать тревогу и делиться этим беспокойством – вот что значит «я сама начинаю о себе заботиться».

– Операция – это первый этап на пути к изменению. Это не решение ее проблемы. Проблема была в другом и осталась в другом. Это лишь вмешательство в её жизнь. Жизнь ее идет с рядом проблем, проживаний… Она оказалась в такой ситуации, когда не может сама вообще никак, она уже может погибнуть либо ей кто-то поможет, даст костыль на этот период, – говорит психолог. – И вот операция была толчком к этой жизни. Всё остальное, глобальное всё, ей придется делать по-другому. И вот здесь следующее важно: чтобы были те, кто дает ей поощрение, похвалу за любые маленькие достижения.

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