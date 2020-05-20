«Сожалеете, что мать выжила?»: сыновья «самой тяжелой женщины страны» прошли тест на детекторе лжи

Некогда весившая более 350 килограммов Любовь Нурдинова, ставшая известной как самая тяжелая женщина России, выступила в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Недавно она шокировала россиян поступком: Любовь Михайловна попыталась покончить с собой. В программе Малахова выяснилось, что возможно это сыновья пытались избавиться от обузы-мамы. Их проверили на детекторе лжи.

Правда или кошелек?

Шокирующее обвинение высказала в программе Малахова девушка Елена - возлюбленная младшего сына Алексея. Она сказала, что Лёша жаловался на капризы мамы, что он устал ухаживать за ней. А соседка Нурдиновых стала уверять, что старший сын Александр мог намеренно накормить маму таблетками, чтобы завладеть квадратами. Кошмарные домыслы развеял детектор лжи, однако полиграф выяснил другую шокирующую правду.

– Вы желаете смерти родной матери?

– Нет. – Правда.

– Родную мать отравили вы?

– Нет. – Правда.

– Вы сожалеете о том, что ваша мать выжила?

– Нет. – Ложь.

Полиграфолог Игорь Володин прокомментировал результаты теста. По словам эксперта, однозначно ни Алексей, ни Александр не имеют отношения к отравлению мамы, но почему-то не рады, что она выжила.

– У них реакция на сожаление, что она выжила, – констатировал факт полиграфолог.

Сыновья с досадой отвергали обвинения в преступлении против мамы. Эксперты программы заметили, что ребята могли среагировать эмоционально на провокационные вопросы, что полиграф прочел как «ложь». Однако и усталость от мамы-инвалидки тоже не исключают, уж больно много приходится с ней возиться.

Нурдинова впервые летела на самолете. Скриншот видео

Предыстория

– Я не могу встать, потому что я ходить не могу. У меня отказали ноги и руки, – четыре месяца говорила Любовь Нурдинова журналистам.

56-летнюю пациентку эвакуировали из собственной квартиры спасатели МЧС, ее доставили в МСЧ «Нефтяник». Ей сулили спасение – дорогостоящее оперативное вмешательство, после которого она восстановится и вернется к обычной жизни, как это было 20 лет назад. Только одно условие ставили медики – женщина должна встать и начать ходить. Однако подняться, когда на тебе около 300 кг жира, физически невозможно.

Врачи бариатрического отделения два месяца помогали тюменке похудеть. Ей делали зарядку, заставляли соблюдать диету девятого стола, ведь у пациентки выявили сахарный диабет. При этом врачам приходилось справляться и с капризами тюменки. Но настоящий праздник настал тогда, когда Любовь Михайловна, наконец, встала с больничной койки и дошла до кресла в углу палаты. Женщина почувствовала вкус победы, у нее открылось второе дыхание.

Пока тюменка сбрасывала вес, в ее квартире сделали ремонт, заменили мебель. А младший сын Алексей даже нашел девушку. Молодой человек ходил на свидания, стал строить планы…

Четыре месяца назад тюменку переворачивало десять человек. Сегодня женщина может сама вставать и ходить. Скриншот видео

Когда Любовь Михайловна сбросила 200 кг, ей сделали гастрошунтирование. После – выписали с весом 149 кг, доставили домой, в отремонтированную квартиру, но отчего-то женщине было плохо. Ее тошнило, настроение было из ряда вон дурным, ей не хотелось жить, как сама она заявила уже спустя две недели домашнего покоя. В конце апреля Нурдинова наглоталась антидепрессантов.

Нурдинову реанимировали во второй городской больнице и отправили домой. Лечащий врач Казбек Аутлев тут же примчался, чтобы вытащить пациентку из кризиса. Но она твердила, что не хочет жить.

– 47 таблеток – это смертельная доза. Отравление отбросило на большой период назад. У пациентки был определенный стресс. Она была окружена заботой, находилась в центре всеобщего внимания. Попав домой, она столкнулась с новой реальностью. Мы все исчезли. Настал тот момент, когда необходимо было взять ответственность на себя. Она осталась один на один с этой проблемой. Нужно было дальше двигаться самой. На это силы пациентки не хватило, – говорил он.

Мы связались с психологом Терезой Гач, которая пояснила некоторые особенности сегодняшнего состояния Любови Михайловны.

– Я посмотрела видео, где Любовь Михайловна говорит: «Я хочу дышать воздухом, гулять по лесу, домик в деревне...». Я не совсем поняла, она хотела операцию или нет? Какая у нее была мотивация на эту операцию? Была она у нее или нет вообще? – задает вопросы медицинский психолог. – Есть идеализированное представление, что, когда я выйду после операции, все будет легко и просто и мне ничего самой особо делать не нужно. Я и до этого не делала.

Москва слезам не верит

Прошло две недели, и вновь страна увидела историю Любови Михайловны на федеральном канале. Однако в этот раз тюменка вместе с сыновьями прилетела в Москву, на программу к Андрею Малахову. Чтобы добраться до студии, женщину вынесли на носилках из квартиры, доставили в самолет, а затем и в студию.

Федеральные эксперты программы задались вопросом: почему Нурдиновой плохо в родных стенах. В этот раз у гостей студии была возможность задать вопросы героине лично. Любовь Михайловна ответила:

– Когда я вернулась домой, диваны низкие, кресел нету. Когда дома одна остаюсь, надо встать на эту коляску, а я живот не могу поднять. У меня в голове начало крутиться: как я буду жить, у меня ничего не получается, – рассказала женщина.

Эксперты выясняли, есть ли у Любови Михайловны какие-то цели в жизни, кроме похудения. Скриншот видео

Было предположение, что у Любовь Михайловны и ее сестры-близняшки Валентины возможно есть ген жира, который заставляет женщин ничего не есть и толстеть. Специалисты взяли анализ крови, чтобы выяснить это. В течение двух месяцев медики делали генетический анализ. Генетической предрасположенности к ожирению эксперты не выявили. Обе тюменки способны похудеть и приобрести нормальный вес тела, если будут соблюдать простые правила питания и двигательной активности.

У Любови Михайловны нет генетической расположенности к ожирению, выяснили эксперты. Скриншот видео

Ситуацию прокомментировал звездный пластический хирург Андрей Искорнев. По его словам, до 40% пациентов после бариатрических операций в течение года откатываются назад. Основная причина – это отсутствие психологической поддержки.

– Мои коллеги-психологи, которые занимаются с группами людей, находящихся в процессе похудения – это не год, не два. Это порой десятилетия. Это требует планомерной долгой работы. Глупо было рассчитывать, что после такой огромной работы, проделанной коллегой профессором Аутлевым, жизнь радикально изменится. Мы хотим в это верить, но так не бывает. Это должна быть продуманная программа реабилитации, которая включает психологическую поддержку пациентки, – заверил Искорнев. – Если вы возьмете себя в руки, можно будет еще совершенствоваться. Андрей Николаевич не просто так меня сюда приглашает. Можно лишнее убрать, привести в порядок и тело, и лицо.

В свою очередь Андрей Малахов озвучил, что если Нурдинова будет себя хорошо вести, продолжит заниматься собой, то звездный пластический хирург сделает ей операции. Эксперты программы считают, что нужно стремиться к эталонам красоты.

Звездный пластический хирург Андрей Искорнев. Скриншот видео

«Жду вас в приталенном платьице»

Популярный ведущий решил подбодрить тюменку примерами успешного похудения. Он пригласил в студию двух стройняшек, которые когда-то весили около 150 кг, как сейчас Любовь Михайловна. Так, Ярослава Молчанинова похудела на 135 кг. На это потребовалось около трех лет. Она сделала в 2015 году бариатрическую операцию – продольную резекцию желудка. Депрессивных состояний никогда не испытывала.

– Мне нравилось свое отношение в зеркале. Вам оно тоже должно нравиться, – обратилась она к тюменке. – Не потому что вы сейчас как-то плохо выглядите. Вам должно нравиться, что вы можете ходить, вы можете шевелить руками, ваша жизнь не ограничена подушкой и 17-летним лежанием. Вас вывели из зоны комфорта, что мир крутится вокруг вас. Сейчас вы должны крутиться вокруг него. Вы должны сами взять себя в руки. Не надо бояться жить. Чего вы боитесь? Того, что у вас болит спина? Встаньте и идите. Приготовьте обед себе и сыновьям. Чтобы не они для вас, а вы для них.

Результат грациозной брюнетки Марии Бойковой – минус 80 кг за полтора года. А когда-то она весила 130 кг. Никаких операций, правильное питание, максимум спорта – так Мария пришла к идеальной талии.

Звездный ведущий Андрей Малахов проводил Любовь Нурдинову напутствующими словами:

– В следующий раз я жду вас на программу и с сестрой, а не так, чтобы вас сопровождало 25 человек, как английскую королеву. И в приталенном платьице, – дополнил ведущий.

Самая тяжелая женщина прилетела в Москву! Прямой эфир 18.05.20.

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