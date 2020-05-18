2020-05-18T21:23:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 мая 2020 года: кому в Тюмени можно работать?

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Кому в Тюмени можно работать?Кому в Тюмени можно работать?Фото: Вадим Бегун
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 мая 2020 года. Кому в Тюмени можно работать?

Стало известно, когда в Тюмени могут заработать торгово-развлекательные центры и пункты общественного питания. О том, какие предприятия на сегодняшний день имеют право возобновить деятельность, а кому придется еще потерпеть, рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Тюменские медики в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра скоро отправятся в Красноярский край. Об этом сообщается на официальном сайте ФМБА.

В Тюмени дети посвятили песню карантину. Они поразмышляли над вопросом: «Как эта весна отразилась на жизни?».

Медикам не удалось спасти жительницу Казанского района, которая пребывала в инфекционном моногоспитале Ишима. Женщина долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 46 и составило 1181 человек.

Еще шесть детей заразились COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход, полностью выздоровели 2836 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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