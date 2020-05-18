«Не будем снова заправлять кровать»: тюменские дети спели песню о выходе из карантина

18 Май 2020 2020-05-18T12:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени дети посвятили песню карантину. Они поразмышляли над вопросом: «Как эта весна отразилась на жизни?»

– Тюмень и весь регион постепенно выходят из режима повышенной готовности. Кто-то возвращается к прежней жизни, соскучившись по старым увлечениям. Кто-то, наоборот, обзавелся новыми хобби и развивается в необычных для себя областях. Подростки из Тюмени решили посвятить смене привычного режима целую песню, – так комментирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса выступление.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменский врач-ординатор Ольга Вишневая спела песню про нелегкую работу медиков. Они сейчас борются за жизни больных коронавирусом. «Для наглядности композицию наложили на видео с реальными кадрами из больниц со всего мира. До мурашек...» – так подписано видео.

Тюменский карантинный хор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас раньше видела семья»: тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков

В клипе показали реальные кадры из больниц [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU