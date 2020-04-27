«Нас раньше видела семья»: тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков
Тюменский врач-ординатор Ольга Вишневая спела песню про нелегкую работу медиков. Они сейчас борются за жизни больных коронавирусом.
В одной из местных групп социальной сети «ВКонтакте» выложили видеоклип, где показываются будни медиков со всего мира, которые в настоящее время спасают жизни пациентов, зараженных новой инфекцией.
«Для наглядности композицию наложили на видео с реальными кадрами из больниц со всего мира. До мурашек...», – так подписано видео.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что четыреста сотрудников моноинфекционных госпиталей областного центра разместились в пяти крупных отелях города. Есть договоренности и с гостиницами в муниципалитетах. «Люди, ежедневно контактирующие с больными COVID-19, должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких", - заявил губернатор региона Александр Моор.
Карантин. Побудьте дома.Тюменский ГМУ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Должны иметь достойные условия»: 400 врачей заселены в тюменские отели
Александр Моор рассказал об условиях проживания медиков (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»