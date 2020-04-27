2020-04-27T10:45:24+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нас раньше видела семья»: тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков

В клипе показали реальные кадры из больниц [видео]
Вадим Бегун
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Тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков. Скриншот из видео.Тюменский врач спела пронзительную песню о нелегких буднях медиков. Скриншот из видео.
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Тюменский врач-ординатор Ольга Вишневая спела песню про нелегкую работу медиков. Они сейчас борются за жизни больных коронавирусом.

В одной из местных групп социальной сети «ВКонтакте» выложили видеоклип, где показываются будни медиков со всего мира, которые в настоящее время спасают жизни пациентов, зараженных новой инфекцией.

«Для наглядности композицию наложили на видео с реальными кадрами из больниц со всего мира. До мурашек...», – так подписано видео.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что четыреста сотрудников моноинфекционных госпиталей областного центра разместились в пяти крупных отелях города. Есть договоренности и с гостиницами в муниципалитетах. «Люди, ежедневно контактирующие с больными COVID-19, должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких", - заявил губернатор региона Александр Моор.

Карантин. Побудьте дома.Тюменский ГМУ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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