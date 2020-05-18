2020-05-18T10:44:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 18 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 46 и составило 1181 человек.

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход, полностью выздоровели 2836 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские медики в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра скоро отправятся в Красноярский край. Об этом сообщается на официальном сайте ФМБА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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