2020-05-18T10:22:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменские медики будут лечить от коронавируса красноярских рабочих

В поселок уже направлены медикаменты
Вадим Бегун
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Тюменские медики будут лечить от коронавируса красноярских рабочих. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменские медики будут лечить от коронавируса красноярских рабочих. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Тюменские медики в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра скоро отправятся в Красноярский край. Об этом сообщается на официальном сайте ФМБА.

По информации медицинского учреждения, в поселке Еруда развернут полевой госпиталь на тысячу коек для зараженных коронавирусом работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.

– ФМБА России уже направил в этот поселок три тонны груза с медикаментами – антибиотики для лечения COVID-19, противовирусные препараты, препараты для лечения сопутствующих заболеваний. Один вертолет был заполнен исключительно расходными материалами и средствами индивидуальной защиты, – отметили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там напомнили, что мобильный отряд Федерального Сибирского научно-клинического центра России в составе 11 специалистов прибыл на Олимпиадинский ГОК для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время он будет усилен еще 50 медиками из подведомственных агентству учреждений, в том числе из Тюмени и Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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