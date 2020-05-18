2020-05-18T11:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 мая 2020 года: еще шесть детей заразились COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 мая 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюмени еще шесть детей заразились COVID-19. Фото - pixabay.com.В Тюмени еще шесть детей заразились COVID-19. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 мая 2020 года. Еще шесть детей заразились COVID-19.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за минувшие сутки 46 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 1181), 16 человек выздоровели (за весь период – 427), 747 получают лечение, семь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих).

В числе заболевших восемь детей (накануне их было два), 179 человек – в обсерваторе (из них двое детей), 4 479 остаются под медицинским наблюдением, 1 995 находятся на перевахтовке.

Напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы не могут покинуть многоквартирный дом на улице 70 лет Октября, 4. Дело в том, что в регионе до 31 мая действует режим самоизоляции, а дом, о котором идет речь, аварийный, в нем нет вентиляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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