В Тюменской области – восьмая смерть пациента с коронавирусом
Медикам не удалось спасти жительницу Казанского района, которая пребывала в инфекционном моногоспитале Ишима. Женщина долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
– Ей было 60 лет, у нее имелись сопутствующие хронические заболевания. Что послужило причиной смерти, установят эксперты, – сообщили в областной больнице № 4 города Ишима.
В медицинском учреждении также сообщили, что после лечения пневмонии из госпиталя выписали двух мужчин: жителя Ишима и жителя Ишимского района.
В больнице остаются четыре вахтовика, но у них коронавирусная инфекция не подтвердилась. В ближайшее время их переведут в обсерватор.
Отметим, что это уже восьмая смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее, 15 мая, умерла жительница Тюмени, которой было 59 лет. У нее также имелись сопутствующие хронические заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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