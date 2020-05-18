2020-05-18T16:20:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области – восьмая смерть пациента с коронавирусом

Женщина долгое время находилась на ИВЛ
Вадим Бегун
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В Тюменской области – восьмая смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области – восьмая смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Медикам не удалось спасти жительницу Казанского района, которая пребывала в инфекционном моногоспитале Ишима. Женщина долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

– Ей было 60 лет, у нее имелись сопутствующие хронические заболевания. Что послужило причиной смерти, установят эксперты, – сообщили в областной больнице № 4 города Ишима.

В медицинском учреждении также сообщили, что после лечения пневмонии из госпиталя выписали двух мужчин: жителя Ишима и жителя Ишимского района.

В больнице остаются четыре вахтовика, но у них коронавирусная инфекция не подтвердилась. В ближайшее время их переведут в обсерватор.

Отметим, что это уже восьмая смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее, 15 мая, умерла жительница Тюмени, которой было 59 лет. У нее также имелись сопутствующие хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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