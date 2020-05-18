2020-05-18T15:06:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Тюмени откроются кафе, рестораны и торговые центры?

Спойлер: придется еще потерпеть
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, когда откроются ТРЦ и общепит.Тюменцам рассказали, когда откроются ТРЦ и общепит.Фото: Вадим Бегун
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Стало известно, когда в Тюмени могут заработать торгово-развлекательные центры и пункты общественного питания. О том, какие предприятия на сегодняшний день имеют право возобновить деятельность, а кому придется еще потерпеть, рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

– Торговые центры – это третий, самый последний, этап снятия ограничений, когда будут открыты места массового скопления людей. На сегодняшний день ограничения по ним продлены до 31 мая. Если мы сможем сохранить ту тенденцию по заболевшим коронавирусом на территории региона, которая сейчас есть, то тогда перейдем ко второму этапу и позже к третьему, – сообщил замгубернатора.

По его словам, общественное питание также относится к третьему этапу. В рекомендациях прописано, что любая форма общественного питания, будь оно уличным и внутри помещения, будет просматриваться только на последнем этапе.

– На сегодняшний день имеют право работать мебельные магазины до 400 квадратных метров, отдельно стоящие, с отдельным входом. Те, которые находятся внутри ТРЦ, не работают, можно вести деятельность лишь магазинам продовольственной группы. Это касается и магазинов одежды. На следующем этапе разрешат работать магазинам до 800 квадратов, третий шаг – работа без ограничений, – объяснил Пантелеев.

Он также добавили, что Тюменская область – очень спортивный регион, однако в части допуска к работе фитнес-центров ограничения также действуют до 31 мая. Это же касается и различных творческих и детских групп.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в регионе с 15 мая было разрешено возобновить образовательный процесс, включая программы дополнительного образования, в зданиях организаций дошкольного образования (кроме дежурных групп), в отделениях ДОСААФ, которые занимаются подготовкой граждан к военно-учетным специальностям, но только в дистанционной форме для завершения учебного года и аттестации. Кроме того, глава региона разрешил жителям области посещать кладбища.

Какие предприятия в Тюменской области возобновят работу с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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