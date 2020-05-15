Тюменцам разрешили ходить на кладбища

15 Май 2020 2020-05-15T14:59:41+03:00

Кроме того, местным жителям можно пройти медосмотр

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 15 мая, внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Тюменцев ждут очередные послабления.

«Разрешить образовательный процесс, включая программы дополнительного образования, в зданиях организаций дошкольного образования (кроме дежурных групп), отделениях ДОСААФ, которые занимаются подготовкой граждан к военно-учетным специальностям, в дистанционной форме для завершения учебного года и аттестации», – говорится в постановлении.

Кроме того, глава региона разрешил жителям области проходить медицинские осмотры. Также открываются стоматологии, можно посещать кладбища.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 31 мая. Он отметил, что в связи с продлением режима самоизоляции принят ряд решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU