«Романовы: преданность и предательство»: на Урале будут снимать фильм о страстотерпцах

Невоспетая история последнего императора России оживет в романе, полнометражном фильме и сериале «Романовы: преданность и предательство». Автором книги стал тюменский романист Сергей Козлов, он же взялся за сценарии, а над постановкой картины работает молодой московский режиссер Сергей Коротаев. Автор идеи и продюсер Олег Урушев рассказал журналисту «Комсомольской правды» - Тюмень» о проекте, а также эксклюзивно поделился арт-концептами к будущему фильму о страстотерпцах.

Город, который не убил царя

Два года назад, когда в Тобольске кинематографисты заканчивали работу над «Тоболом», у Урушева появилась идея нового проекта. В то время в Тобольске открылся музей Романовых. Продюсер посетил его и узнал новое об истории семьи Романовых. По его словам, проект нашел «неизвестную страницу истории» – историю последнего императора Михаила, младшего брата Николая II, который около суток был царем Российской империи.

Романист Сергей Козлов явно продолжает погружение в тему, проникается духом времени революционной России. Фото: с личной страницы Сергея Козлова в Facebook

– Нам показалось это интересным. Мы встретились с Сергеем Сергеевичем Козловым, тюменским писателем. Я ему говорю: «Ну, на этот раз ты готов написать? С «Тоболом» ты меня опрокинул». Я первым предлагал написать «Тобол» ему, но он тогда был депутатом, ему было некогда. Сейчас взялся. Спустя два года труда мы подходим к финишной прямой, – рассказал Олег Александрович.

По контракту Сергей Козлов пишет роман, сценарий на 12 серий и полный метр на 120 минут. Все как с «Тоболом».

Сегодня роман прошел читку у Владимира Хрусталёва – это ведущий историк семьи Романовых, поясняет Урушев. Владимир Михайлович 50 лет занимается только историей дома Романовых, он издал несколько книг, в том числе письма царской семьи. Это издание тоже во многом легло в основу проекта «Романовы. преданность и предательство». Роман на 80% составлен из исторических фактов, и только 20% – художественный вымысел.

– Сейчас мы втроем работаем на самоизоляции над романом и сериалом: я на даче, Сергей Сергеевич на самоизоляции в Тюмени, а режиссер Сергей Коротаев – дома в Москве. Сейчас у нас финальный мозговой штурм. Мы планируем сделать сценарий кинофильма к 1 июня, а к 1 сентября у нас в планах закончить сценарий сериала. Работаем над литературой. Коронавирус вносит свои подвижки. Надеемся, что через год приступим к созданию фильма, – заинтриговал Олег Урушев.

Таран Нестерова - такой кадр в фильме тоже планируется. Арт-концепт проекта "Романовы: преданность и предательство"

Книжный кризис

Сказывается на проекте и книжный кризис: из-за пандемии на рынке констатируют падение продаж книг. Если рынок будет благосклонен к создателям романа о Романовых, то его выпустят уже в сентябре-октябре 2020 года, запланированный тираж – 30 000 экземпляров.

– Разговаривал с издательством «Комсомольская правда». Мы планируем с ними издать роман Сергея Сергеевича Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Они давно «за». Также в проекте будет участвовать издательский дом «Сибирская Благозвонница» (издательский дом РПЦ). Но вот падение продаж нарушило книжный рынок. Мы надеемся, что он все-таки восстановится, – сказал продюсер проекта. – Надеемся, наши партнеры по «Тоболу» помогут. Думаю, что презентация романа состоится в октябре в Тюмени и Тобольске. Мы планируем провести презентацию книги по городам присутствия – Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Гатчина, Санкт-Петербург. Это места наших съемок фильма, места действия романа.

Кинопроект раскроет «неизвестную страницу истории» о наследнике Российской империи Михаиле Александровиче Романове. Фото: из открытых источников

Большую ответственность кинематографисты видят в том, что они взялись за историю семьи Николая II – страстотерпцах.

– Мы надеемся, что мы тактично и интересно расскажем новые страницы истории. Конечно, глубоко изучающие историю люди скажут, что это все уже давно известно. Но Владимир Михайлович Хрусталёв считает, что нужно издавать этот роман обязательно. Потому что он в доступной популярной форме излагает то, что достаточно сложно прочесть в научных работах, – подчеркнул Урушев. – В письмах их достаточно сложно читать. Это только углубленные люди могут взять и читать переписку царской семьи. А у нас она лежит в основе – переписка, и даже какие-то фразы мы старались сохранять.

Кстати, на своей странице в Facebook тюменский писатель Сергей Козлов признается подписчикам, что у него совсем нет времени на личное общение.

– Плотно работаем с московским кинорежиссером Сергеем Коротаевым. Друзья... Последний этап. Тяжелый. Ну, некогда! – написал он.

Сергей Коротаев известен как режиссер двух последних сезонов сериала «Мосгаз» на Первом канале. Фото: с личной страницы Сергея Коротаева "ВКонтакте"

Последняя публикация автора вторит словам Олега Урушева – Козлов запостил письмо 12-летнего юноши Георгия Николаю II от 10 Мая 1917 года.

– Всемилостивейший Государь! Николай Александрович! Если вам тяжко переносить заключение свое, верьте и знайте, что миллионы русских сердец оплакивают вас, как страдальца за святую Русь. На нашей планете, начиная Спасителем, немало было страдальцев; и не [только на] вашу долю выпала эта горькая чаша. Люди злы, но миллионы русских сердец возносят мольбы к Богу об утешении вас. Молитесь же и бодрствуйте! Верный и неизменный вам 12-летний Георгий, – написал государю отрок.

Романист Сергей Козлов явно продолжает погружение в тему, проникается духом времени революционной России.

Место действия – Россия

По масштабу съемок проект ожидается крупным. Только в России съемочная команда прокатится по пяти регионам, а еще побывает в Вене, Лондоне и Белграде. Обо всем по порядку.

– Планируем снимать фильм и сериал в сохранившихся объектах архитектуры. Если Михаил был сослан в Пермь и находился в Перми, нам же не строить декорации Перми, когда сохранились исторические улицы Перми, которые мы можем отснять и показать, – рассказал продюсер. – Допустим, в Тобольске сохранился и восстановлен дом, где свои последние дни проводила царская семья. В Екатеринбурге нам придется прибегнуть в компьютерной графике, какие-то улицы, места мы будем восстанавливать. Основным местом действия там будет дом Ипатьевых.

В фильме и романе покажут Первую мировую - через судьбы людей и царской семьи. Арт-концепт проекта "Романовы: преданность и предательство"

В Тюмени съемки пройдут у реки на фоне монастыря, где царская семья пересела с паровоза на теплоход "Русь", на котором прибыла в Тобольск. В Перми тоже снимут исторические места, где был царь Михаил. Основным местом съемок станет Александровский дворец, который сейчас находится на реставрации.

– Планируем снимать и в декорациях Мосфильма. Будут съемки в Ливадийском дворце в Крыму. В Белграде пройдет съемочный день, и в Лондоне. Будем снимать в Сараево, где был убит Фердинанд, и началась Первая мировая война. Выполнили переговоры с сербской православной церковью в Вене, где наследник Российской империи Михаил тайно венчался с возлюбленной Натальей Брасовой. Церковь сохранилась одна к одному, – рассказал Урушев. – Мы несем затраты на командировочные расходы, зато это даст экономию на декорационные работы.

Работа над ошибками

Не покидает мысль, что «Романовы: преданность и предательство» – проект-последователь «Тобола». Впрочем, сам продюсер исторических киноновелл не опровергает сходство работ, но четко разделяет их – на «до» и «после».

– Если бы мы не задумали снимать «Тобол», романа «Тобол» не было бы никогда, чтобы там Лёша [прим. автора – имеет в виду писателя Алексея Иванова] не говорил. Пока я ему не заказал сценарий и не заплатил денег, он не приступил к работе. Кому-то нравится роман, кому-то нравится фильм. Я знаю многих, кто не смог после первого прочитать второй том. И второго тома объективно продано на 40% меньше, чем первого. Это о чем говорит? Кому-то понравился роман, кому-то не понравился. В основном, фильм не нравился тому, кто прочел роман. Все ожидали его изложения. Это невозможно. Полторы тысячи страниц двухтомного романа невозможно изложить. Киносценарий – это 120 страниц. У нас сегодня такая же проблема с Сергеем Сергеевичем Козловым. Они ж все романисты, мыслят тремя часами, а зритель хочет два часа фильма, он больше не может сидеть в кинотеатре. И сегодня нам из 160 страниц сценария нужно урезать 40. Такая же проблема была у Иванова. Он не смог сократить свой текст романа до 120 страниц и пришлось это делать режиссеру... и возник авторский конфликт. Но кино дело коллективное, – напомнил Олег Александрович.

Он также подчеркнул, что «Романовы: преданность и предательство» – не истерн, как это было с «Тоболом», а драматический исторический сериал с элементами приключения. Авторы даже выдумали главного героя – лирического персонажа ротмистра Орлова, бравого обер-офицера русской армии.

Как началась Первая мировая война. Арт-концепт проекта "Романовы: преданность и предательство"

Олег Урушев также поделился с «Комсомолкой» арт-концептами нового проекта. Всего показать не мог: кое-где можно узнать лица актеров, которых предполагают взять на роли. Пока кинодеятели не проводили ни кастингов, ни переговоров с артистами на место в киноленте. На провокационный вопрос, не Сашу Петрова ли хотят позвать на главную роль, Урушев ответил однозначное «нет».

– Есть предварительные наметки, кого бы мы хотели видеть в нашей обойме. Но пока не можем называть, потому что еще никаких переговоров даже не было с актерами, в июне проведем. Даже актеры об этом еще не знают. Пока рассматриваем варианты. Кто бы смог, например, сыграть Николая II? В следующем интервью я вам скажу, – пообещал Урушев. – Если коронавирус нас не задержит, мы планируем выдать фильм в 2023 году, когда Екатеринбургу и Перми, к трехсотлетию городов.

Примечательно, что в 2023 году так же исполнится 105 лет, как Тобольск сберег семью Романовых: они проживали там с августа 1917 по апрель 1918 года.

А ЕЩЁ…

Будет ли повторен опыт привлечения в массовку жителей России, как это было в Тюмени и Тобольске? Будет! Однако уже сейчас в Сети появились сообщения от мошенников, которые якобы проводят кастинг в массовку для нового фильма: просят данные паспорта, номера карты банка и так далее. Кинематографисты обратились к своим старым и возможным новым актерам массовки с просьбой не верить этим объявлениям.

– Наша команда действительно работает над новым проектом. Мы планируем съемки в 2021 году! Перед набором массовки я лично приеду в Тобольск и Тюмень, и встречусь с вами в тобольском и тюменском музеях. Это наши партнеры в кинопроекте! А сначала, осенью, мы проведем презентацию романа тюменского писателя Сергея Сергеевича Козлова «Романовы: преданность и предательство». Ждем вас на личных встречах! – Обратился к тюменцам и тоболякам генеральный продюсер кинопроектов «Тобол» и «Романовы: преданность и предательство» Олег Урушев.

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