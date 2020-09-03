«Фото времён динозавров»: Водонаева показала снимки из тюменской школы

Водонаева показала, как выглядела в школьные годы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Школьные фотографии време н динозавров. Я не любила школу. Никогда. Ни одного дня за 11 классов». Такое признание сделала модель, телеведущая и блогер из Тюмени Алёна Водонаева. Девушка не впервые рассказывает, что не любила учиться. Например, три года назад, провожая сын в первый класс, она пожалела, что училась в тюменской школе, тогда как Богдану с оснащением повезло в разы больше.

- Для меня очень странно, когда люди поздравляют учеников с Днём знаний и с праздником первого сентября. По-моему, сегодняшний день, благодаря Шуфутинскому, и то больше похож на праздник, - писала Алена в своем Инстаграме в 2017 году.

Зато тюменский университет Водонаева вспоминает с теплотой. Отвечая на комментарии подписчиков, она утверждает, что универ – это лучшее время в её жизни.

Наша знаменитая землячка довольно часто публикует ретро-фотографии из юношества и вспоминает родную Тюмень. Например, весной Алёна призналась, что «соскучилась по родному болоту» и хотела бы показать сыну город, в котором выросла. Кстати, к Богдану она относится как к взрослому человеку, хотя иногда бывает от него в шоке (например, из-за того, как он говорит о женщинах). Да и сама Алёна может шокировать публику: то высказыванием об абортах, то третьей ногой на фотографиях.

Напомним, на днях ещё одна наша землячка, Алёна Шишкова, отправила дочь Алису в первый класс.