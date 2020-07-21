Ностальгия по Тюмени: Алёна Водонаева удивила поклонников ретро-фото

Блогер и телеведущая Алёна Водонаева выложила фото со времен юности – пейджер, облегающие топики и короткие юбочки, друзья студенчества и первой работы. Эстафету поддержали ее тюменские подруги, а с одной из них Водонаева восстановила дружеские отношения.

Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Эпатажная телеведущая Алёна Водонаева отучилась на журналиста в Тюменском государственном университете, а затем работала на телеканале «Тюменское время», вела программу о криминальных новостях. В своем Instagram дива выложила десять фото с той поры.

– На первой фотографии у меня на джинсах висит пейджер. Раз вам так понравилась ретро рубрика, публикую еще серию. Архивы: телеканал «Ладья» и ТюмГУ, – написала Алёна Водонаева.

"Мой коллега Дмитрий Кислуха. Красавец-монтажёр". Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Подписчики поддержали тему пейджеров – в начале 2000-х годов это устройство связи было на пике популярности. Алёна же активно отвечает поклонникам, делится собственными воспоминаниями. Одной из подписчиц она ответила:

– Я, к сожалению, не могу написать, как назывался мой абонент. Это было слово, которое напиши я сейчас, можно под статью попасть. Но в моих планах есть такое — сделать так, чтобы это слово можно было свободно произносить в России , – интригует Водонаева.

В диалогах Алёна так же упомянула, что ее первым мобильным телефоном стала «раскладушка» Sumsung Т 100.

Водонаева окончила филологический факультет ТюмГУ. Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Один из подписчиков предложил выставить кружку на продажу. Однако Алёна сказала, что этой кружки уже нет. Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Еще на одном фото девушка позирует перед рабочим столом, на котором, кстати, лежит новомодный тогда молодежный журнал «Плюч». Водонаева призналась, что покупала каждый номер этого издания.

Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

– Что за красавчик на первом фото? – поинтересовалась поклонница.

– Мой коллега Дмитрий Кислуха. Красавец-монтажёр, – ответила Алёна.

Девушка всегда любила позировать на камеру. Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Заключительная фотография – с подругами юности Екатериной Пономаревой и Ириной Баржак. Последняя запостила на своей странице Facebook еще один студенческий снимок.

Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

– Благодаря рубрике ретро-фото мы «нашлись» с подругои молодости @Алена Водонаева и начали общаться с той точки, на которои закончили. Я уже тогда была немного коучем и коучила всех своих подруг, не все соглашались. Алёнке тогда доставалось больше всех. Угадаете какие темы разговоров были самыми популярными у нас с неи для обсуждения? – написала она. – Кстати, первые селфи в туалете отеля – до того, как это стало мейнстримом.

"Я уже тогда была немного коучем и коучила всех своих подруг, не все соглашались. Алёнке тогда доставалось больше всех" Фото с личной страницы Ирины Баржак на Facebook

Ирина Баржак сейчас живет в Москве, она коуч и преподаватель ораторского искусства, автор книги «Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления». Екатерина Пономарева работает в пресс-службе Тюменского индустриального университета. На фото также есть Дарья Никитина – эта тюменская одногруппница Водонаевой сейчас является pr-директором и учредителем агентства креативной рекламы «Министерство идей «МИ-2»». А также Ксения Архипова, которая до сих пор работает телеведущей и корреспондентом телеканала «Тюменское время».

Подписчики удивляются – Алёна совсем не изменилась. Фото с личной страницы героини публикации в Instagram

Напомним, ранее Водонаева заявила подписчикам, что хочет показать сыну Богдану малую родину. Она так же поделилась фотографиями, где ей всего 16 лет.

– Может показаться, что гадюка соскучилась по родному болоту. Может быть, это действительно так. Я бы хотела приехать на недельку, показать Богдану все места моего детства. Надо будет осуществить этот план, – написала Алёна.

Напомним, ранее Водонаева заявила подписчикам, что хочет показать сыну Богдану малую родину. Она так же поделилась фотографиями, где ей всего 16 лет.

– Может показаться, что гадюка соскучилась по родному болоту. Может быть, это действительно так. Я бы хотела приехать на недельку, показать Богдану все места моего детства. Надо будет осуществить этот план, – написала Алёна.

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