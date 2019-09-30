«Умереть не встать!»: Алёна Водонаева шокировала россиян третьей ногой на фото

«Не умеешь – не берись!». Именно так отреагировали пользователи социальной сети Instagram на новую фотографию модели из Тюмени, экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой. Девушка хотела похвастаться соблазнительными формами в переливающемся платье, да не тут-то было. Пользователи обратили внимание не на красоту бывшей тюменки, а на её количество ног… Из-за неумелого фотошопа красивую фотографию Водонаевой испортила третья нога.

- Ну вот, опять я забыла про ленту в Инстаграм. Зато у меня много сторис из приюта для животных, обязательно посмотрите и подпишитесь на них. Вы даже не представляете какую помощь вы оказываете, даже если просто лайкаете! Ну, и летних красивых фоток вам, - написала девушка.

Третья нога у Алёны ВодонаевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако реакция на «летние красивые фотографии» получилась совсем не такой, какую ожидала увидеть Алёна.

- Три ноги и одна рука – это сильно! – пишут подписчики.

- Что за хрень с ногами? Может быть это рука? Пятку чешет. Не? – раздумывают другие.

- Ногиииии....огонь! Умереть не встать! Все три! – восхищаются чудесами анатомии третьи.

- Попа при таком раскладе в другом месте должна быть... увольте фотошопера. Он должен хотя бы строение таза знать!

- Осьминожка!

Обычно Алёна отвечает практически на все комментарии к своим фотографиям, однако тайну появления третьей ноги девушка пока не раскрыла. Ну, что ж… будем ждать!