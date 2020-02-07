Эвакуированные из Уханя в Тюмень: температура у нас нормальная!

У трех эвакуируемых из Уханя в Тюмень поднялась температура – эта информация облетела информационные ресурсы с быстротой молнии. Но этот факт опровергают сами постояльцы тюменского санатория «Градостроитель».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758985" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя граждане РФ и СНГ прошли осмотр на наличие коронавируса.Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено. Об этом заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Тюмень», у гостей «Градостроителя» три-четыре раза в день меряют температуру, делают заборы анализов мочи и крови. В санатории хорошо топят. Ребята говорят, что в комнатах жарко настолько, что повышаются отметки на бесконтактных термометрах медиков.

– Зашли, измерили: у меня была 36,3, у моей соседки вроде 36,6. Буквально через два часа пришли: у меня уже 37,3 вроде, а у нее 37,9. Ну, понимаете, уже такая температура, которую ты уже почувствуешь. Я уже 37 чувствую, не говоря уже о более высокой. Дело в том, что у них там что-то с этими бесконтактными термометрами случилось и они какую-то ерунду начали показывать. Они ушли. Пришли еще через час-полтора. Измерили еще раз. Температура была ниже: что-то там 37 с копейкой показывало. У нас в комнатах очень жарко. И вот только после ужина были. Они говорят: «Вы не волнуйтесь, всё нормально, эти термометры не особо корректно показывают», – рассказала корреспонденту «КП» Анна Коняхина из Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759098" frameborder="0"></iframe> «Все прекрасно, я довольна» – эвакуированная из Уханя россиянка об условиях в карантинном центре.Россиянка Ксения Харланова, эвакуированная из эпидемиологического очага коронавируса – китайского города Ухань, показала условия проживания в карантинном центре в Тюменской области. Девушка сказала, что она довольна.

Директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова на запрос ответила коротко:

– У проживающих в центре «Градостроитель» температуры нет. Измерения проводятся четыре раза в сутки, - уточнила она.

Днём ранее три человека из числа тех, кого эвакуировали в Тюмень из Китая, были переведены в стационар. У одного из иностранных граждан выявлен абстинентный синдром, или попросту, похмелье, ещё у двоих россиян – девушки и парня – диагностировано заболевание, не связанное с инфекционной патологией.

В настоящее время, по словам Куликовой, состояние эвакуированных из Китая россиянах за прошедшие сутки ситуация не изменилось.

Глава Роспотребнадзора: температуры ни у кого нетФото: Ирина Ромашкина

- Они по-прежнему все чувствуют себя хорошо. По-прежнему мы проводим ежедневные наблюдения. Двое пациентов чувствуют себя прекрасно, температура нормальная, все лабораторные данные нормальные. Что касается пациента с абстинентным синдромом, то ему на сегодня на утро значительно лучше, улучшились лабораторные данные, чувствует он себя хорошо. Пока мы их не возвращаем, будем наблюдать. Здесь никакой спешки не требуется. Люди находятся в нормальных условиях, обеспечены всем необходимым. Решение примем позже совместно с Роспотребнадзором, - пояснила директор департамента здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759139" frameborder="0"></iframe> Ужин и досуг граждан, находящихся на карантине в санатории.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елены Шарухо, специалисты тюменской лаборатории и новосибирской лаборатории «Вектор» работают в усиленном режиме и проводят тщательное исследование взятых проб. Результаты исследований придут через несколько дней.

– Сейчас в лечебно-реабилитационном центре работает эпидемиолог, главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Он помогает работать команде медиков, которую возглавляет главный врач Алексей Бородулин. Коронавирус признан особо опасной инфекцией, поэтому все пробы отбираются в присутствии специалиста-вирусолога, проводится контроль за качеством текущей дезинфекции, – рассказала Галина Шарухо.

Напомним, 5 февраля два самолета Минобороны доставили в Тюмень из Китая 144 гражданина России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Армении в связи с угрозой распространения коронавируса. Они помещены на двухнедельный карантин, обследование состояния их здоровья продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

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