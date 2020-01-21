Из России – в Чехию: что посмотреть в Чески-Крумлове, Карловых Варах, Брно и Кутна-Горе

Я уже рассказывал о том, почему решил новогодние праздники отметить вдалеке от России, купив билеты из Тюмени в Прагу. Пришло время поделиться впечатлениями о четырёх других чешских городах – Чески-Крумлове, Карловых Варах, Брно и Кутна-Горе. Абсолютно убеждён, что посетить столицу и сказать: «я побывал в стране» - глупо и неправильно. Самое интересное всегда находится в провинциях.

Живительные Карловы Вары

Пожалуй, свой рассказ начну с самого известного города Чехии после Праги – Карловых Вар. Без преувеличения, его можно назвать самым русским городом в стране, ибо наших там – больше, чем остальных вместе взятых.

Карловы Вары. Похоже на Розу Хутор?Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Идёшь себе по улочке и слышишь дорогие сердцу вопли:

- Саша, ты куда пошёл? Сейчас потеряешься, где я потом тебя искать буду? – кричит мама маленького мальчика.

- Миша, ну ты что, опять пиво пить собрался? Мы сюда зачем приехали? Оздоровиться или бухать? Каждый день одно и то же! - кричит на Мишу его супруга.

Такие «Миши» и «Саши» в Карловых Варах – на каждом углу, поэтому чувствуешь себя, как дома. Да и сам городок – копия нашей сочинской «Розы Хутор», точнее – наоборот.

Карловы ВарыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сами чехи давно привыкли к тому, что русские «оккупировали» их территорию. Не всегда этим довольны, но молчат: как ни крути, а именно россияне, украинцы и белорусы оставляют в бюджет города и страны немало «золотых».

Приезжают сюда ради одной цели – поправить здоровье. Ведь минеральная вода, которая течёт из недр Карловых Вар, обладает невероятными целебными свойствами. От остеохондроза избавит, от заболеваний ЖКТ – избавит, от стресса – избавит. В общем, купайся в ней днями – и будешь жить долго и счастливо.

Минеральная вода течёт прямо из краникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Меня все эти купания не особо интересуют – приехал сюда для галочки. На народ посмотреть, прогуляться, да водички минеральной испить (она горячая и солёная). Повсюду – небольшие лавки, где можно купить специальную кружечку с носиком (цена – 50-100 крон).

Я купил маленькую, чем очень удивил местную продавщицу. Дело в том, что наши покупают, в основном, большие кружки. Если брать – так брать! И с этими «трёхлитровыми банками» они таскаются по всему городу, останавливаясь у каждого фонтанчика и набирая «живительный нектар». Мне же такие кружки ни к чему: попробовал раз-два – и хватит.

По большому счёту, если вы приезжаете просто поглазеть город, делать тут нечего. Однако попробовать настоящей лечебной «минералки» и увидеть «русский» город в Чехии – непременно, стоит.

Карловы Вары.

Как добраться: из Праги в Карловы Вары можно добраться на поезде с железнодорожного вокзала. Едет он три часа, цена билета – около 300-350 крон (600-700 рублей).

Королевский Брно

Второй по величине город Чехии, большой промышленный центр – город Брно – находится в регионе Моравия. Путешественникам, которые сюда направляются, сразу хочу сказать: делать здесь нечего.

Улочки города БрноФото: Алексей КОСЕНЧУК

Единственная достопримечательность, которую действительно стоит посетить – необыкновенный замок Шпилберк. Этот форт в XIII веке основал чешский король Пржемысл Отакар II как резиденцию и крепость для защиты королевского города. Сегодня этот замок находится в числе национальных культурных памятников Чехии и является действующим музеем.

Замок Шпилберка в БрноФото: Алексей КОСЕНЧУК

Внутри – масса интересных экспозиций, посвящённых истории, культуре, архитектуре и изобразительному искусству. В подземных лабиринтах форта можно увидеть темницы и камеру пыток, «украшенную» сценами из тюремной жизни. Жутковато, но интересно. По стилю экспозиция очень смахивает на тобольский тюремный замок.

Город БрноФото: Алексей КОСЕНЧУК

Одного дня прогуляться по Брно – вполне достаточно.

Брно с высоты птичьего полётаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как добраться: из Праги в Брно можно добраться на поезде с железнодорожного вокзала. Время в пути составит 3-3,5 часа, цена билета – около 350 крон (чуть больше 700 рублей).

«Костлявая» Кутна-Гора

В часе езды от Праги есть небольшой городок Кутна-Гора. После толп туристов в столице Чехии, этот провинциальный городок – как глоток свежего воздуха… Правда, с ароматом человеческих костей. Дело в том, что именно здесь, в районе Седлец, стоит известная на весь мир костница. Это готический кладбищенский костел, интерьер которого полностью отделан человеческими костями (здесь их – более 40 тысяч).

Костница в Кутна-ГораФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Люстра» из человеческих костей, «горы» с человеческими костями, свисающий человеческий хребет, «украшение» из человеческих костей – это далеко не всё, что можно увидеть в костехранилище.

"Хребет" из человеческих череповФото: Алексей КОСЕНЧУК

Всю эту живописную картину дополняет кладбище, где похоронены как рядовые чехи, так и известные люди Кутна-Горы.

Кладбище в Кутна-ГореФото: Алексей КОСЕНЧУК

Честно – на экране телевизора всё это выглядит более впечатляюще, чем есть на самом деле.

А как вам такое украшение?Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Буквально в двух сотнях метров от костницы возвышается второй по величине готический храм Чехии – Собор Святой Варвары. Можно зайти внутрь, а можно и пропустить (если вы уже насмотрелись таких соборов в других городах). Больше в этом городке делать нечего.

Как добраться: из Праги в Кутна-Гору можно добраться на поезде с железнодорожного вокзала. Правда, добираться и туда, и обратно, вероятно, придётся с пересадками (как в метро). Билет – около 150 крон (чуть больше 300 рублей).

Кутна-Гора.

Сказочный Чески-Крумлов

Про городок Чески-Крумлов я и не слышал, пока бывшая коллега не предложила съездить в «удивительно красивый город страны». Девушка она видная, много где бывала, поэтому поверил ей на слово, даже не рассматривая фотки в Интернете. Клюнув на «наживку», мы с компанией двинулись в путь на первом же автобусе.

Речушка в Чески КрумловеФото: Алексей КОСЕНЧУК

После Праги этот город показался самым сказочным с точки зрения достопримечательностей. Благодаря тому, что город стоит на реке Влтава, он как будто разбит на две части. По одну сторону – исторический центр города, по другую – более новый. Однако и для жителей, и для туристов Чески Крумлов – это только historical centet. Не мудрено, что двадцать лет назад его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чески КрумловФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главная достопримечательность города - Крумловский замок, который буквально слился с горой. Когда ты на него смотришь, даже не представляешь, как это изваяние более восьми веков назад смогли построить люди.

Крумловский замокФото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё здесь невероятные домики с красными крышами, которые сохранили свой дух средневековой Европы, здание ратуши, невероятное арочное сооружение Lavka pod Zamkem и очень вкусное настоящее пиво.

Чески КрумловФото: Алексей КОСЕНЧУК

Lavka pod Zamkem в Чески-КрумловеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Впечатлений – масса! Если будете в Чехию, обязательно съездите в Чески-Крумлов. Вы поймёте, что сказки в жизни действительно бывают.

Как добраться: из Праги в Чески-Крумлов можно добраться на автобусе со станции Na Knizecí. Билеты можно купить на железнодорожном или на главном автобусном вокзале. Время в пути – 2,5 часа.

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