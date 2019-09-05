Прокуратура закончила проверку тюменского пансионата для ветеранов, где труженицу тыла похоронили в пакете
Тюменские прокуроры закончили проверку скандальной истории с погребением 91-летней труженицы тыла Анны Бусыгиной, которую похоронили в гробу без одежды, просто упаковав в черный мешок. Напомним, пенсионерка свои последние годы проживала в пансионате для ветеранов войны и труда. Когда она умерла, ее тело положили в гроб в черном пакете. Это увидели другие жильцы пансионата и обнародовали случившееся.
Как установили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени, труженица тыла умерла 25 июля, но только спустя три дня сотрудником пансионата было оформлено свидетельство о смерти. Так как родных у бабушки не было, услуги по погребению оказывались МКУ «Некрополь». Фактического участия в момент передачи тела женщины Тюменским областным бюро судебно-медицинской экспертизы в МКУ «Некрополь» никто из пансионата не принимал. Кроме того, выяснилось, что у пансионата были деньги для оказания ритуальных услуг. Однако вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, поэтому она была погребена в черном мешке.
Такие действия, а точнее бездействие руководства пансионата надзорный орган признал нарушением закона.
- В связи с тем, что в ходе проверки подтвердился факт ненадлежащей организации захоронения ветерана, прокуратурой Ленинского округа Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона в адрес руководства Пансионата для ветеранов войны и труда, - заявили в прокуратуре.
Между тем, директору пансионата Владимиру Максименко объявили выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей и уволили еще 16 августа этого года приказом департамента социального развития Тюменской области.
В соцсети также попала запись телефонного разговора, где директор пансионата беседует с сотрудником похоронного бюро и обсуждает вопрос погребения. Несмотря на то, что речь там идет о захоронении в «общей канаве», ветеран труда похоронена в нормальной могиле с крестом и именной табличкой. В областном департаменте социального развития заверили, что, когда придет время, на могиле ветерана установят памятник за счет средств специального благотворительного фонда.
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ИСТОЧНИК KP.RU