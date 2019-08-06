«Как животинку – в кульке». Труженицу тыла в Тюмени похоронили в полиэтиленовом пакете

В Тюмени труженицу тыла похоронили в черном пакете-мешке без одежды и без омовения. Так заявили жильцы Тюменского пансионата для ветеранов войны и труда по улице Минской, 86, где пожилая женщина доживала свои последние годы.

- Проживающие пансионата на Минской, 86 города Тюмени сообщают вопиющий факт захоронения участницы ВОВ, пролежавшей в морге 7 дней - 25/7 - 1/8 и захороненной МКУ «Некрополь», не мытая, не одетая, завернутая в пакет – мешок, - возмутился Николай Новопашин, который и опубликовал пост, приложив к нему в подтверждение фотографии.

По фото видно, что тело, действительно, лежит в гробу в черном пакете. «Комсомольская правда – Тюмень» выяснила, почему так получилось с пенсионеркой Анной Бусыгиной, которая была труженицей тыла.

Как рассказала Лариса Спицына, пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области, Анна Лаврентьевна Бусыгина 1928 года рождения была одинока и жила в пансионате. Поскольку родственников у нее не оказалось, погребением занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела. Сейчас по поводу возникшей ситуации областной департамент соцразвития проводит служебную проверку в пансионате. Она организована по поручению замгубернатора региона Ольги Кузнечевских.

- Результаты расследования будут известны в течение месяца, - подчеркнула Лариса Спицына.

В департаменте также пояснили, что в свое время Анне Лаврентьевне обязательно будет установлен памятник. Контроль за этим возьмет на себя управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. К слову, в Тюменской области одиноким труженикам тыла памятники устанавливаются за счет средств областного благотворительного счета «Благодарение победителям» при Областном совете ветеранов войны и труда.

Служебную проверку в пансионате проведет областной департамент соцразвития. Фото с сайта pansionat.tmn.socinfo.ru

Тем временем, тюменцы возмущены случившимся и активно обсуждают ситуацию в соцсетях.

- Вот так и служи родине, потом в гробик, как животинка - в кульке, - написала Юлия Ахуба.

А Полина Лукьяница предположила, почему это произошло. По мнению тюменки, проблема в том, что никто не ищет родственников и не пытается даже.

- А скорая привозят в морг раздетых. Чаще своих родственников навещайте. Не дай Бог так, - опечалена она.

Есть и те, кто осудил выложивших фото в соцсети.

- Земля пусть будет пухом. Жалко, конечно, человека, что вот так похоронили. Ну донесли до общественности, ничего не вернуть. Нужно было бить тревогу, когда снимали на фото этот выпиющий факт захоронения. А с тех, кто так поступил, спрос маленький. Ответ один, нет средств, - отметила Лариса Хусаинова.

Ей вторит Татьяна Кузнецова:

- А проживающие там на Минской… Как все это допустили? Лучше бы уже промолчали совсем.

- Сфотографировали, так почему же сразу , ну не знаю , зашли бы к руководству, там откуда грузили, позвонили бы в администрацию, а так получается человека уже похоронили. Светлой ей памяти! Видимо, не в первый раз там так делают, и не государство виновато, а люди такие, моя хата с краю ... Надо быть просто людьми, - считает Любовь Аббасова.

СПРАВКА «КП»

Анна Лаврентьевна Бусыгина родилась в 1928 году в Абатском районе Тюменской области. Война обрушилась на страну, когда девочке было всего 13 лет. В военные годы она трудилась в колхозе в тылу, а после работала на лесозаводе в Ялуторовске. На Минской, 86 она жила последние годы.