2019-08-28T16:39:43+03:00
Общество

Ветеран труда из тюменского пансионата оказалась похоронена в нормальной могиле

В месте захоронения установлен крест и табличка с именем
Лидия Шумкова
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Могила ветерана труда на Червишевском кладбищеМогила ветерана труда на Червишевском кладбище
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«Комсомолка» узнала, где на самом деле находится могила Анны Бусыгиной, ветерана труда, чьи похороны вызвали скандал. Судя по всему, телефонные переговоры, происходившие между руководством пансионата, в котором проживала последние годы пенсионерка, и сотрудниками похоронного бюро, не были окончательными.

Несмотря на прозвучавшее в опубликованной беседе согласие захоронить постоялицу как безродную, по факту могила бабушки находится не в «общей канаве». Это вполне обычное захоронение на Червишевском кладбище с крестом и опознавательной табличкой.

Пока комментариев от департамента социального развития Тюменской области не поступало. В пресс-службе подчеркнули, что необходимо дождаться итогов официального расследования и только потом делать какие-либо выводы.

Напомним, в начале августа стало известно, что проживающую в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда 92-летную Анну Бусыгину похоронили в черном пакете. Так заявили другие жильцы учреждения. После этого в пансионате началась проверка со стороны различных органов, включая и следственный комитет, а также был уволен директор учреждения. В учреждение также выезжали с осмотром общественники и журналисты. Проверка продолжается до сих пор, тем не менее, в соцсети попал фрагмент телефонного разговора, суть которого - в выборе варианта захоронения для одинокой бабушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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