Судьба ветерана: кто и как живет в скандальном тюменском пансионате

Про скандальный пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени бродит много слухов. Дескать, там стариков морят голодом, обращаются с ними как с нелюдями, пожилые страдают и прочее-прочее. Волна поднялась после того, как жительницу пансионата похоронили в пакете для трупов, потому что ее не во что было одеть. Информация стала достоянием общественности, и всполошились все, включая областной департамент соцразвития и правоохранительные органы. Оно и понятно – поступить так с человеком, а тем более с труженицей тыла вопиющее событие.

Сейчас в пансионате компетентные органы ищут первопричину произошедшего и виноватых, чтобы в будущем история не повторилась. А тем временем другие ответственные лица пытаются смыть с учреждения пятно позора, показав, что живущие там старики вполне счастливы и довольны жизнью. Сегодня, 9 августа, в пансионат организовали пресс-тур для журналистов. Правда, ни слова об инциденте не сказали – дескать, пока идет расследование, обсуждать это мы не можем. Зато рассказали о быте и дали поговорить с пожилыми постояльцами.

Тюменский пансионат для ветеранов существует уже более 30 летФото: Лидия Шумкова

30-летний пансионат

Тюменский пансионат для ветеранов существует уже более 30 лет. И да, он намного младше большинства живущих в нем. По словам заместителя директора учреждения Игоря Полякова, средний возраст клиентов пансионата – 84 года. Есть и те, кому исполнилось уже 96 лет и больше, а они все также бодры, веселы и активны.

По словам заместителя директора учреждения Игоря Полякова, средний возраст клиентов пансионата – 84 годаФото: Лидия Шумкова

- Пансионат рассчитан на 110 человек, в настоящее время здесь проживает 109 человек. Из них в рамках госзадания 102 человека и семь человек на условиях полной оплаты. Два человека оплачивают услуги в объеме 50%, поскольку у них уровень дохода ниже прожиточного минимума, а пять человек – на бесплатном обеспечении, поскольку четыре из них являются инвалидами-участниками Великой Отечественной войны, а один – блокадник. Все остальные получают услуги по частичной оплате – не более 75% от среднедушевого дохода, - рассказал Игорь Поляков.

Проживают старики в разных условиях – есть одноместные номера, двухместные и один номер трехместный.

- У нас есть две семейные пары. Одна официально зарегистрировала свои отношения, а вторая совсем недавно стала жить вместе, - сообщил замдиректора.

Вообще одиноких стариков, у которых совсем не осталось родных и их никто не посещает – примерно половина. К остальным родные частенько забегают, чтобы повидаться.

Хлеб и зрелища

Всех постояльцев кормят пять раз, а некоторых и шесть. В эту категорию входят люди с сахарным диабетом, им необходимо чаще питаться. 15 человек не могут питаться в столовой, поэтому им приносят еду прямо в комнату. Благо, есть грузовой лифт, с помощью которого еда развозится по всем этажам.

В столовой работают официанты, оказывается ситуативная помощь при перемещении в обеденный зал и возле столаФото: Лидия Шумкова

В пансионате была даже история с зондовым питанием, но сейчас бабушке стало лучше, и она сама смогла принимать пищу. Для клиентов организовано три диет-стола, с учетом требований диетологии.

Всех постояльцев кормят пять раз в день, а некоторых и шесть раз. К каждому индивидуальный подходФото: Лидия Шумкова

- В столовой работают официанты, оказывается ситуативная помощь при перемещении в обеденный зал и возле стола – принести, подать, подобрать и так далее.

Для стариков организована и досуговая деятельность. Каждый день в первой половине дня для них проводят кружки, концерты и другие развлечения.

В первой половине дня в пансионате жильцы могут творить, играть, рукодельничать - для них работают различные кружкиФото: Лидия Шумкова

- Почему в первой половине дня? Потому что они активны именно в это время суток. После обеда они спят, отдыхают, общаются между собой, проводят время в холлах, гуляют. Для них это норма, они даже сами просят, чтобы вечером их не беспокоили. Так что посещения, родственники, дети, внуки тоже, как правило, - с утра, - хотя приходить можно в любое время, - пояснил замдиректора.

Журналисты попали в пансионат как раз в тот момент, когда бабушки сидели за общим столом и что-то творили – рисовали, вырезали, раскрашивали.

На вторжение посторонних отреагировали серьезно:

- А кто вы такие? Почему не представляетесь по имени-отчеству? Нормальный человек всегда представляется. Думаете, куда вы попали? Ведите себя соответствующе, - отчитали нас бабушки, но потом расслабились, посмеялись и продолжили заниматься творчеством.

Те, у кого есть родные, всегда с ними на связиФото: Лидия Шумкова

Разные судьбы

У каждого, кто живет в пансионате, своя история жизни. Кто-то пришел сюда сам, добровольно, потому что не захотел обременять родных, других по разным причинам отправили в пансионат родственники.

Анне Андреевне Шульгиной, труженику тыла и вдове ветерана Великой Отечественной войны, 93 года. Она инвалид детства, всю жизнь ходила с костылями, да с тросточкой. Успела отучиться семь классов, когда началась война.

Анне Андреевне Шульгиной, труженику тыла и вдове ветерана Великой Отечественной войны, 93 годаФото: Лидия Шумкова

- Я долгожитель, как мама. Она тоже 94 года прожила. Я по ее стопам иду. Жизнелюбка была и я такая же – люблю жизнь и вообще не хочу умирать, представляете? И я люблю людей и ко всем отношусь хорошо, у меня нет врагов, это самое главное, - поделилась Анна Андреевна своей жизненной позицией.

В пансионат она попала из-за мужа. Он сломал шейку бедра, а для стариков это серьезная травма. Ухаживать за ним сама не могла, хоть и жили они вместе с дочкой. Она днем на работе, как тут поможешь. Нашли выход – устроились в пансионат, хоть и было стыдно, что при живой дочери родители оказались в доме престарелых. Произошло это в 2013 году. Когда муж Анны Андреевны умер в том же 2013 году, за бабушкой приехала семья.

- А мне здесь понравилось. Я говорю: «Нет, я не поеду. Я ведь не все время буду такая дееспособная. А если я свалюсь, вы будете за мной ухаживать?». И осталась. Живу уже тут семь лет, друзья, подруги тут есть, родные приходят каждый день, - рассказала она.

Для Евгении Илларионовны Шестаковой одиночество - это катастрофа. Она сама пожелала уехать на ПМЖ в пансионат, чтобы не быть одной в квартиреФото: Лидия Шумкова

Евгения Илларионовна Шестакова с полностью ампутированными ногами. Все из-за диабета, о котором она долго даже не подозревала. Бабушка самодостаточная, борец. В прошлом работала в системе образования.

- Как я здесь оказалась? Спасибо моим сыночкам и тому что я ветеран труда. Я довольна тем, что здесь очень много занятий всяких, кружков, я в шашечный ходила. И концерты, и спевки, и молитвы. В общем разнообразная такая работа, - пояснила она.

Могла бы остаться и дома, но одиночество для нее – это катастрофа.

- Пока дети, внуки на работе, учебе, дома один, как перст, сидишь. Одной сидеть в квартире очень тяжело, конечно. Сейчас я целый день занята. Научилась выходить на улицу, научилась саму себя обслуживать, хотя девочки помогают. Обслуживающий персонал мне очень нравится, тут я выражаю сугубо свое личное мнение. Девочки-санитарочки очень внимательные, душевные. Я фактически в семье, большой, очень разнообразной, - прокомментировала свой выбор Евгения Илларионовна.

96-летний ветеран войны Анатолий Федорович Костылев – местный музыкант-балалаечникФото: Лидия Шумкова

96-летний ветеран войны Анатолий Федорович Костылев – местный музыкант-балалаечник. Несмотря на то, что в войну получил ранение, из-за которого стал инвалидом I группы, он очень активен. По словам ветерана, его всегда приглашают на все посиделки и концерты. В былые годы он был бортмехаником и почти 40 лет пролетал в небе. Его тоже навещают дети, внуки, правнуки, зовут домой, но он предпочитает оставаться в пансионате.

Есть и печальные истории. Например, один дедушка попал в больницу, а когда его выписали и он вернулся домой к детям, с которыми жил, то не смог попасть в квартиру – родные ему люди поменяли замки на дверях и не пустили его обратно. Неделю он провел в подъезде, пока соседка не вызвала социальные службы и его не определили в пансионат.

Есть даже неплохо оснащенный спортзал, где с постояльцами занимаются спортом по рекомендациям врачаФото: Лидия Шумкова

Грядущий капремонт

В следующем году в пансионате запланирован капитальный ремонт. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации и объявлен конкурс среди потенциальных подрядчиков.

По словам Полякова, предусмотрен ремонт в жилых комнатах, расширение дверных проемов и лестничных маршей. Ванные комнаты тоже планируют переоборудовать, поскольку сидячие и полулежачие ванны удобны не всем бабушкам и дедушкам, так что их хотят заменить на душевые кабины.

Старики могут свободно перемещаться по пансионату и выходить на улицу. Те, кто любит сельское хозяйство, устроили во дворе пансионата огород,Фото: Лидия Шумкова

На период ремонта жильцов пансионата, вероятнее всего, временно переселят в другое здание. Но этот момент пока на стадии обсуждения.

- Вопрос решается, либо это будет уплотнение внутри, либо будем переводить в другие учреждения нашей сферы. Механизмы такие в отрасли отработаны, - сказал Игорь Поляков.

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