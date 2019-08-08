Морят ли голодом стариков в тюменском пансионате, где труженицу тыла похоронили в чёрном пакете

В Тюменском пансионате ветеранов войны и труда на Минской, 86 вовсю идет проверка. А слухи уже летят, обгоняя друг друга. Пока следователи и представители областного департамента социальной защиты ищут виновных в том, что 91-летнюю труженицу тыла похоронили в пакете без омовения и одежды, в городе на полном серьезе обсуждают, что стариков морят голодом. Кто это придумал, вряд ли найдешь.

Члены Общественного совета при департаменте посетили пансионат, чтобы услышать живых людей, понять, все ли у них хорошо, и вмешаться, если это не так.

Своими глазами

Екатерина Фролова, председатель Общественного совета, с утра побывала в учреждении. Как она рассказала на сегодняшнем брифинге, поговорить удалось и с пенсионерами, которые там проживают (всего в пансионате более 100 постояльцев), и с персоналом, ну и в целом пройтись по этажам, посмотреть на жизнь людей.

- Я была в пансионате сегодня с утра и разговаривала со теми, кто там проживает, виделась с персоналом. Уверяю вас, нет никакой страшной ситуации в этом пансионате, все совершенно в рамках приличия. Проживание ветеранов организовано все так же радушно и по-домашнему, - заверила Екатерина Фролова.

Голодомора нет

Она опровергла информацию, которая появилась в некоторых СМИ, о том, что в пансионате морят людей голодом.

- Нужно понимать, что пансионат устроен таким образом, что на каждом этаже разный контингент. Где-то только лежачие, где-то люди с деменцией, где-то люди, которые сами себя обслуживают и занимают очень активную жизненную позицию. Со всеми категориями мы пообщались, и большинство тех, с кем говорили, довольны питанием, содержанием, отношением персонала, что немаловажно, - прокомментировала председатель.

Что касается питания, то она отметила, поскольку пансионат - социальное учреждение со специфической направленностью, то и рацион там соответствующий. Средний возраст проживающих в нем – глубоко за 80 лет. Соответственно, питание организовано с учетом возрастных, санитарно-эпидемиологических и диетических особенностей.

- Когда мы говорим о том, что кому-то что-то нравится или не нравится, мы должны понимать, что кто-то просто хочет, чтобы было больше копченого или сладкого, а диетические столы не всегда позволяют это делать. Но никакого голода, недостатка в питании не существует, - пояснила Фролова.

К слову, питание в пансионате четырехразовое – завтрак, обед, полдник и ужин. По словам жильцов, им этого хватает. Кроме того, рацион составляется по двум технологическим картам, то есть примерно раз в три недели блюда на столах ветеранов меняются.

Екатерина Фролова, председатель общественного совета, считает, что сейчас важно предотвратить повторение подобной ситуацииФото: Лидия Шумкова

Расследование покажет

Сейчас в пансионате идет расследование с целью выяснить, кто и как принял решение или не принял его касательно инцидента с похоронами.

- Кроется ли причина в каком-то конкретном человеке или в законодательном акте, который не позволил вовремя принять правильное решение? По итогам расследования вся информация будет доступна широкому кругу общественности. Я не могу судить, знал персонал о ситуации или не знал. Но факт есть факт. Мы знаем, что вещи были подготовлены, но не были переданы, мы знаем, что захоронение случилось так, как оно случилось. Будет финал расследования, и мы с вами с этими итогами, выводами и мерами познакомимся. На мой взгляд, сейчас важно, чтобы такая ситуация принципиально не могла произойти в будущем, - обратила внимание Екатерина Фролова.

Прецедентов не было

Кстати, подобного в учреждении никогда не случалось. Общественники уверены, если бы это было в практике, то все давно были бы в курсе, поскольку в современном мире ничего нельзя утаить.

- Обращений по этому поводу не было, информации никогда не всплывало в социальных сетях. Это единичный случай, - заверила Фролова.

Председатель еще одного общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Светлана Максимова добавила к словам коллеги, что каждые три года все социальные учреждения проходят проверку качества. Пансионат проходил ее три года назад.

- В этом году в пансионате снова будет проводиться оценка качества услуг, результаты ее будут известны в октябре-ноябре. Сейчас определяется независимый оператор. Но мы были там весной, ходили по всем этажам, присутствовали во время завтрака, общались с людьми по поводу качества питания. Нареканий не возникало, - сообщила она.

Ранее

Напомним, внимание общественности Тюменский пансионат ветеранов войны и труда привлек после того, как в соцсетях появилась информация о том, что одинокую 91-летнюю труженицу тыла похоронили в черном пакете для трупов. До этого она несколько дней пролежала в морге. Поскольку родственников у бабушки не оказалось, погребением занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела. После многочисленных публикаций в СМИ делом заинтересовались не только в департаменте социального развития Тюменской области, но и в следственном комитете.

Справка «КП»

По закону проживающие в пансионате отдают до 75% своей пенсии за содержание, куда входит и проживание, и питание, и уход, и медицинское обслуживание. Остальные деньги остаются у постояльцев на руках, они вольны делать с ними, что захочется.

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