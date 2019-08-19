В Тюмени уволен директор пансионата, где женщину похоронили в мешке
Директор пансионата на Минской, 86 в Тюмени уволен. Проверка, объявленная департаментом соцразвития, принесла первые плоды.
– Департамент социального развития Тюменской области объявил руководителю учреждения выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. С 19 августа приказом заместителя губернатора, директора департамента Ольги Кузнечевских руководитель Тюменского пансионата ветеранов войны и труда уволен, – сообщила пресс-секретарь ведомства Лариса Спицына, отметив при этом, что проверка деятельности учреждения продолжается.
Напомним, что в Тюмени труженицу тыла похоронили в черном пакете-мешке без одежды и без омовения. Изначально об этом рассказали жильцы Тюменского пансионата для ветеранов войны и труда по улице Минской, 86. Там пожилая женщина доживала свои последние годы.
«Подобное отношение недопустимо»: так высказалась об ужасном поступке сотрудников учреждения замгубернатора Ольга Кузнечевских. Она заявила, что люди, допустившие такое, больше не будут трудиться в этой отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU