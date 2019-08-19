В Тюмени уволен директор пансионата, где женщину похоронили в мешке

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-19T11:17:04+03:00

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Директор пансионата на Минской, 86 в Тюмени уволен. Проверка, объявленная департаментом соцразвития, принесла первые плоды.

– Департамент социального развития Тюменской области объявил руководителю учреждения выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. С 19 августа приказом заместителя губернатора, директора департамента Ольги Кузнечевских руководитель Тюменского пансионата ветеранов войны и труда уволен, – сообщила пресс-секретарь ведомства Лариса Спицына, отметив при этом, что проверка деятельности учреждения продолжается.

Напомним, что в Тюмени труженицу тыла похоронили в черном пакете-мешке без одежды и без омовения. Изначально об этом рассказали жильцы Тюменского пансионата для ветеранов войны и труда по улице Минской, 86. Там пожилая женщина доживала свои последние годы.

«Подобное отношение недопустимо»: так высказалась об ужасном поступке сотрудников учреждения замгубернатора Ольга Кузнечевских. Она заявила, что люди, допустившие такое, больше не будут трудиться в этой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU