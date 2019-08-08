«Подобное отношение недопустимо»: Кузнечевских о тюменском пансионате, где женщину похоронили в пакете

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-08T10:31:40+03:00

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Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию, которая произошла в пансионате на улице Минской в областном центре. Кажется, учреждение совсем скоро урежет свой штат.

«Случай произошел впервые. Подобная ситуация и отношение к памяти ветерана недопустимы. Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли», – приводит слова чиновницы на своей страничке в «ВКонтакте» департамент социального развития Тюменской области.

По информации ведомства, проверки контролирующих и надзорных органов в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда идут регулярно. По поручению Кузнечевских там проходит внеплановая проверка в отношении причастных лиц. По ее итогам будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, труженицу тыла в этом пансионате похоронили прямо в полиэтиленовом пакете без одежды и омовения.

ИСТОЧНИК KP.RU