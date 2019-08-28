2019-08-28T12:30:59+03:00
Общество

Как положено или в общую канаву? Стали известны новые подробности скандальных похорон ветерана в Тюмени

В соцсети попала запись телефонной беседы сотрудников пансионата и похоронного бюро, где они обсуждают погребение в пакете
Лидия Шумкова
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Глобальная проверка учреждения различными структурами продолжается до сих порГлобальная проверка учреждения различными структурами продолжается до сих порФото: Лидия Шумкова
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В сети появились новые подробности скандальных похорон ветерана труда Анны Бусыгиной, которую положили в гроб без одежды, в черном пакете. Общественности стала доступна запись телефонного разговора, которая, вероятно, относится к событиям почти месячной давности.

В записи слышно, что беседа ведется о погребении, а названные имена-отчества совпадают с некоторыми участниками дела. Так, например, Игорь Александрович – это, возможно, заместитель директора пансионата, а теперь исполняющий обязанности руководителя Поляков. Второй мужчина – вероятно, ныне уволенный Владимир Максименко. Также в разговоре фигурирует сотрудница похоронного бюро «Некрополь», представившаяся Светланой Александровной, начальником обслуживания населения, и завхоз пансионата Оксана Владимировна. Во всяком случае, так предполагает человек, выложивший аудиозапись в соцсетях.

В беседе сотрудница похоронного бюро поставила руководство пансионата перед выбором – хоронить ли постоялицу пансионата, как положено, но с доплатой за полотенца и табличку с именем, или же положить ее в «общую канаву», как безродную – в пакете, без каких-либо опознавательных знаков. Дело в том, что бесплатно для людей, имеющих родных (а именно так изначально была заявлена ветеран труда), «Некрополь» может выкопать могилу, предоставить гроб, поставить крест, а вот опускание гроба на полотенцах и опознавательный знак в секторе среди могил – уже за доплату. Для безродных система действует иначе – раз платить некому, значит, полотенца предоставляются, ну а как зовут человека уже никого и не интересует – родственников же нет.

— Я же не частное лицо, юридическое лицо. Мы сейчас должны докупить эти полотенца, потом как-то списать. Вы поймите, у нас тоже, как бы, все эти административные вопросы, - такая реакция последовала от экс-директора пансионата на ситуацию.

Запись телефонной беседы сотрудников пансионата и похоронного бюро в Тюмени

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В дальнейшем его не смутило то, что бабушку положат в необшитый гроб в «санитарном пакете», а вместо креста поставят колышек. С учетом этого, непонятно, кому бы через год ставили памятник за счет средств областного благотворительного счета «Благодарение победителям» при Областном совете ветеранов войны и труда. Ведь по заверениям представителя похоронного бюро, по документам известен только сектор захоронения, а конкретная могила не указывается.

Так или иначе, а согласие свое директор пансионата дал и заверил, что подготовит официальное письмо на имя директора «Некрополя», как того требует процедура. Нормальное погребение Анны Бусыгиной отменили и перенесли похороны на понедельник, когда в землю кладут безродных и тех, от кого отказались родные.

К слову, в департаменте социального развития не стали комментировать анонимные слухи и еще раз подчеркнули, что официальная информация по ситуации с захоронением ветерана труда появится после завершения проверки.

Напомним, 92-летнюю пенсионерку, жившую в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда, похоронили в начале августа без одежды, в черном пакете. Об этом стало известно от других жильцов, которые возмутились происходящим и выложили в сеть соответствующие фотографии. Началась глобальная проверка учреждения, которая продолжается до сих пор. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, возглавляющая департамент социального развития возмутилась произошедшим и заявила, что люди, допустившие такое, больше не будут трудиться в этой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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