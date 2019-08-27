«День российского кино»: чем прославилась в киноиндустрии Тюмень

Сегодня страна отмечает День российского кино. В тренде у отечественных кинематографистов - комедийные картины, исторические фильмы и хорроры. И если Тюменская область пока не была замечена в причастности к жанру ужасов, то к первым двум руку, так или иначе, приложила. К тому же, не стоит забывать и о детских кинокартинах, а также короткометражном кино. В честь праздника вспоминаем, чем прославилась Тюменская область на кинопоприще. Самые известные фильмы, в создании которых участвовали тюменцы – в подборке «Комсомольской правды – Тюмень».

Пётр Ершов. Из архива "Тюменской области сегодня"

ДЕТСКОЕ КИНО

В 2020 году в России выйдет фэнтези-блокбастер «Конек Горбунок». Снимать его начали еще в июле прошлого года в Санкт-Петербурге. При чем тогда тут Тюмень? А при том, что в основе фильма лежит сказка ишимского писателя Петра Ершова, которую тот написал еще в студенческие годы. Отдельная книжка вышла в 1834 году. Сказка выдержала семь переизданий, четвертое из которых Ершов сильно изменил. Создатели кинокартины в свою очередь тоже представят произведение в новом прочтении. Так, например, стихи ишимского писателя из сказки, которые многие знают буквально наизусть, сценаристы переработали в прозу, но пообещали – текст будет близким к оригиналу, а все описания пейзажей «расскажут» «языком» компьютерной графики.

Еще одна экранизированная семейная история по книге тюменского писателя вышла в широкий прокат этим летом. Называется она «Бегство рогатых викингов», а в основе ее лежит повесть Владислава Крапивина. Как известно, 65-минутный фильм снимался еще в 2010 году на старых улочках Тюмени, где родился и вырос детский писатель. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме есть сложная видеографика, а также «ручная» анимация.

Съёмки картины. Фото: https://www.facebook.com/tobolfilm/

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ

Фигурирует Тюменская область и в нашумевшем фильме жанра истерн «Тобол». Киноистория снята по мотивам одноименного романа Алексея Иванова и показывает жизнь и события, происходившие в Тобольске 18 века. В картине есть как исторические, так и вымышленные персонажи и события. Большая часть съемок проходила в исторических местах Тобольска в 2017 году. Там даже построили целый город с церковью, домами, рыночной площадью и хозпостройками, где теперь могут прогуляться туристы. В съемках кинокартины участвовало более 20 актеров тюменского и тобольского драматических театров, Тюменского театра кукол и немало простых тоболяков, никак не причастных к театру и кино.

Кадр из фильма. Фото: Кинопоиск

КОМЕДИЙНОЕ КИНО

Засветилась Тюмень и в комедиях «Ёлки новые» и «Ёлки последние», состоящих из нескольких новелл и выпускаемых к Новому году. В «Ёлках новых» тюменская часть начинается с вида заснеженной набережной, а затем зрителю представляют героев – тюменского студента-хипстера и его потенциального отчима дяди Юры. Роль последнего исполняет Дмитрий Нагиев, по сюжету его герой старается подружиться с подростком. Вместе они бродят по тюменским лесам в поисках подходящей елки и находят море приключений. В следующей части кинофраншизы, которая вышла на большой экран в декабре прошлого года, тюменский хипстер помогает дяде Юре сделать предложение.

Как заверил Рома Жиган, поклонники могут ждать вторую часть «Beef’а». Тюменцы тоже будут работать над нейФото: Лидия Шумкова

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Замечены тюменцы и в подготовке художественно-документального кино о популярном в стране музыкальном направлении «Beef: Русский хип-хоп». Идейным вдохновителем проекта был Рома Жиган, но продюсером выступил руководитель тюменского продюсерского центра «Баza» Андрей Зубов. Они вместе презентовали свой фильм в Тюмени и других городах страны. Вполне возможно, что поклонникам стоит ждать вторую часть «Beef’а». По заверениям Ромы Жигана, если она появится, то над ней также будут работать тюменцы.

Фото съемочного процесса. Фото с личной странички Никиты Шапкина

КОРОТКОМЕТРАЖКА

Быстрее всего в Тюмени развивается короткометражка. Так, на ежегодный тюменский фестиваль короткометражного кино «Снять за 72 часа» едут молодые ребята со всей России, потому что главная задача фестиваля - дать возможность талантливой молодежи попробовать себя в кино. И, видимо, участие в мероприятии настолько привлекательно, что некоторые готовы добираться до Тюмени любыми способами, даже автостопом. Кстати, организаторы фестиваля вместе с экспертами федерального и регионального уровня разработали стратегию развития киноиндустрии в регионе и создания индустриального кинокластера во всей области. Считается, что эта «дорожная карта» определит основные векторы развития тюменской киноиндустрии на ближайшие пять лет. Ее презентовали сегодня в «Медиаполисе».