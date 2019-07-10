«Бегство рогатых викингов» по повести Крапивина появится на цифровых платформах

Любителей фильмов для семейного просмотра с 11 июля ожидает царский подарок. С завтрашнего дня на популярных цифровых платформах стартует показ фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по мотивам произведения тюменского писателя Владислава Крапивина. У тех, кто ещё не успел посмотреть картину на кинофестивалях и в кинотеатрах, будет уникальная возможность отправиться в приключения вместе с главным героем – Джонни Воробьёвым.

Как сообщил режиссёр фильма Илья Белостоцкий, «Викинги» будут доступны на 15-ти самых популярных платформах. В их числе: iTunes, Google play, Ivi.ru, «Ростелеком», Megogo, «Мегафон», «Кинопоиск», START (правда, с 11 сентября), «Татнефть», «ЭР-Телеком», «Башнефть», aikino.com, zala.by и в цифровом кинотеатре «Первого канала».

Постер фильма. Фото: https://vk.com/club17987534

- Благодарю Владислава Петровича Крапивина за то, что он втравил меня во всю эту историю, уговорив взяться за проект с очень смутными перспективами. Также за то, что его книги сделали меня тем, кем я стал. Спасибо за всё сделанное для фильма, а сделано было достаточно. И да - как ни крути, без него фильма бы точно не было, - поблагодарил режиссёр автора книги.

Отметим, что общая касса, которую собрал фильм, составила 3 млн 144,5 тыс. рублей, что не так уж и мало. Кроме того, в копилке «Бегства» - двенадцать наград на всероссийских и международных кинофестивалях.

Напомним, сюжет фильма строится вокруг восьмилетнего Джонни Воробьёва. Завтра ему исполняется девять лет, и с этого дня старшая сестра прекратит за ним присматривать, и он сможет спокойно проводить каникулы вместе с друзьями. Джонни даёт обещание остановить вредного Тольку Самохина и его банду рогатых викингов и прекратить их «набеги» на ребят по всей округе».

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