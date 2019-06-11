«Бегство рогатых викингов» по книге тюменского писателя Владислава Крапивина выходит в широкий прокат

«Восьмилетнему Джонни Воробьёву завтра исполняется девять лет. С этого дня его старшая сестра прекратит за ним присматривать, и он сможет спокойно проводить каникулы вместе с друзьями. Джонни даёт обещание остановить вредного Тольку Самохина и его банду рогатых викингов и прекратить их «набеги» на ребят по всей округе». Именно так звучит описание новой семейной картины «Бегство рогатых викингов», которая 13 июня выходит в российский прокат. Автор одноимённой повести, по которой сняли фильм – великий тюменский писатель Владислав Крапивин. Он же стал автором сценария нового кинофильма.

Постер фильма. Фото: https://vk.com/club17987534

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЗРИТЕЛЮ

Фильм был снят несколько лет назад, но премьера всё откладывалась. Сначала годы ушли на монтаж и добавление спецэффектов, затем картина путешествовала по многочисленным фестивалям, что, впрочем, добавило ей «плюсов» к «карме».

Картина уже получила массу наград на отечественных и международных кинофестивалях, среди которых: Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» на II Открытом фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров» в Евпатории, Приз зрительского голосования на XXIII Международном кинофестивале для детей и юношества SCHLINGEL в Хемнице (Германия), награду «Лучший полнометражный фильм» на X Международном фестивале кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» в Ульяновске и многие другие.

В мае 2019 картина была отобрана для участия в основном конкурсе международного детского кинофестиваля GUKIFF (Южная Корея), а также была показана на VIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите, где взяла диплом победителя конкурсной программы «Новый взгляд» в номинации «Приз зрительских симпатий».

- Дорогие друзья! Спасибо всем, кто посылал нашему кино лучи победы и добра! Ваши усилия не пропали даром и наш фильм вернулся из Читы с НАГРАДОЙ! Юные и не очень юные зрители отдали свои голоса за «Бегство рогатых викингов», - поблагодарил в сети зрителей режиссёр картины Илья Белостоцкий. – Это очень крутая победа, потому что в конкурсе были весьма достойные фильмы. Отрадно, что зрители выбрали именно наш фильм победителем.

Диплом кинофестиваля. Фото: https://vk.com/club17987534

По словам режиссёра (который, кстати говоря, много лет работает в «Ералаше»), 65-минутный фильм снимался на старых улочках Тюмени, где и родился писатель Владислав Крапивин. Для отбора ребят на главные роли он обошёл несколько школ и выбирал тех ребят, которые не имеют серьёзного актёрского опыта. Среди новых имён можно назвать Женю Олещука, Илью Плясухина, Дашу Чистякову, Мирослава Быкова, Никиту Смирнова, Алину Бабушкину и Никиту Липунова. Звёзд отечественного кино здесь вы не увидите, но многие актёры уже знакомы российскому зрителю – например, актриса Екатерины Захаровой («Глухарь-2», «Пятая стража», «Бигль и др.»), сыгравшая маму главного героя.

ОТЗЫВЫ О ФИЛЬМЕ

Счастливчикам, которые уже успели посмотреть фильм на кинофестивалях и предпремьерных показах, фильм очень понравился. В социальных сетях и на специализированных «киношных» сайтах, зрители благодарят авторов картины и отмечают, что «Бегство рогатых викингов» может возродить давно забытую традицию снимать детское кино.

- Огромная благодарность за фильм! Благодарность за то, что режиссер Илья Белостоцкий взялся снимать именно детское кино, которое априори не принесет много прибыли. Фильм, как глоток свежего воздуха в среде и атмосфере пошлости, развлечений, которые сейчас, к несчастью, все больше окружают современных детей. Для меня творчество Крапивина является необычайно важным нравственным ориентиром не только в воспитании сына. Это нечто большее! Режиссеру, на мой взгляд, удалось отразить в фильме сияние, вселенскую доброту и гуманизм мира Крапивина. И главное: мой восьмилетний сын просто в восторге от фильма! – пишет Надежда Лыкова на портале «Кино-театр».

- Потрясающий семейный фильм! Детям просмотр просто обязателен! Таких фильмов не снимали уже несколько десятилетий. К слову скажу и взрослым я бы обязательно рекомендовал это кино к просмотру, есть над чем задуматься и просто получить удовольствие от действительно качественного, доброго и очень позитивного фильма, - вторит ей Павел Снежинский из Екатеринбурга.

Постер фильма. Фото: https://vk.com/club17987534

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

В официальной группе картины во «ВКонтакте» создатели сериала сообщили, что с 13 июня фильм покажут на 250 экранах по всей России, дистрибьютером картины выступила кинокомпания «Кинологистика». Благодаря ей фильм о «рогатых викингах» смогут увидеть жители Бердска, Благовещенска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Москвы, Нальчика, Ростова-на-Дону, Челябинска, Тамбова, Тобольска, Пензы, Омска, Хабаровска, Сочи и многих других городов. Почётное место в этом списке занимает и Тюмень.

Прокатывать фильм будут два кинотеатра – «Азбука кино» и «Киномакс». Расписания в первом кинотеатре пока не появилось, зато во втором сеансы стоят один раз в день (и то успех). В будни – в 12.15, в выходные – в 11.15. С подробным списком кинотеатров, где будут показывать тюменский фильм, можно ознакомиться здесь.

Ну что ж, посмотрим!