Добраться до Тюмени любыми путями: комиксист из Улан-Удэ приехал на тюменский фестиваль автостопом

Чтобы принять участие в тюменском фестивале короткометражного кино «Снять за 72 часа», Никита Шапкин из Улан-Удэ проделал путь в 1700 километров автостопом, а остальную часть – на поезде. Что заставило парня выбрать такой экстравагантный способ передвижения и зачем ему нужен «короткий метр», узнала «Комсомольская правда – Тюмень».

Ночью водители не останавливаются, чтобы подвезти путника. Фото из личного архива героя публикации

Думать было некогда

Парень, который только-только отучился в университете на психолога, с детства увлекался кино и комиксами. В Бурятии он участвовал в создании местных фильмов и видеороликов, придумал собственный комикс «Супербомж», а про тюменский фестиваль «Снять за 72 часа» узнал от друга.

- Около месяца назад о тюменском фестивале мне рассказал друг: про то, что есть такая штука, что проходит все в Тюмени, скинул ссылку. Я заполнил заявку и благополучно об этом всем забыл. 9 июля у меня был выпускной в университете, и тут мне приходит сообщение от организаторов. Моя заявка одобрена, я могу принять участие в фестивале. Это было неожиданно. С учетом того, что на дворе 9 число, а в Тюмени нужно быть уже 13 июля, сроки поджимали, - рассказал он.

От Улан-Удэ до Усолья-Сибирского (Иркутская область) парень доехал на поезде (520 км)

На минуточку, расстояние от Улан-Удэ до Тюмени - 3,5 тысячи километров. Если ехать без остановки на автомобиле, потребуется 45 часов, на поезде – почти три дня примерно за 6100 рублей. Прямых авиарейсов между городами нет, а стоимость билетов с пересадками составляет около 30 тысяч рублей туда-обратно.

Еще 1763 км до Новосибирска Никита добирался автостопом

- Недолго думая, я прикинул маршрут и поехал. Автостоп – это обычный способ путешествия, на мой взгляд, хотя раньше я так не передвигался. Да и денег у меня не особо много, плюс этим летом я планировал отправиться со своим комиксом в путешествие по России, чтобы презентовать его. Так что совместил приятное с полезным, - сообщил о своих мотивах Никита.

Пешком, автомобилем, поездом

На попутках комиксист ехал не всю дорогу, частично передвигался поездом. Так, от Улан-Удэ до Усолья-Сибирского (Иркутская область) он доехал на поезде (520 км). Оттуда до Новосибирска добрался автостопом, это еще 1763 км. Потом снова пересел на поезд уже до самой Тюмени (еще 1277 км).

Потом он снова пересел на поезд уже до самой Тюмени (еще 1277 км)

- Люди на дороге были доброжелательны и весь мой автостоп прошел вполне корректно. Днем водители останавливались, довозили. Но вот ночью никто не рискнул подвезти. Так что две ночи я шел пешком, а днем ехал, так что весь период автостопа, это примерно двое суток, не спал вообще, питался хлебом и рыбой, которые дал в дорогу отец, - поделился Никита нюансами своего путешествия.

Всего Никиту Шапкина подвезли восемь водителей. Фото из личного архива героя публикации

Спать ночью было некогда, иначе можно было и не успеть вовремя. Да и, собственно, туристического снаряжения тоже не было – ни палатки, ни спальника. В такой ситуации у дороги лагерь не разобьешь.

Всего Никиту Шапкина подвезли восемь водителей. Больше других ему запомнился дальнобойщик дядя Валера, напоивший парня чаем и рассказавший о том, что уже много таких ребят-автостопщиков перевез за свою жизнь.

Фестивальная жизнь

Уже в Тюмени перед Никитой встала задача – найти команду. Своего проекта у него не было, поскольку он не успел приготовить что-то подходящее. Идея, которая у него была, требовала большего хронометража, чем предполагали правила фестиваля. Так что парень написал в чатик участников, что свободен для предложений. В свою команду его в качестве продюсера пригласили московские ребята-сценаристы. Проект они назвали «Как Егор Бобриков время перепутал». И работа заспорилась. За 72 часа команда провела полную работу над фильмом -съемки, озвучка, монтаж. В итоге получилась 10-минутная короткометражка.

- Сегодня будет смотр наших работ, вечером мы узнаем имя победителя, - отметил Никита.

На фестивале Никиту в свою команду в качестве продюсера взяли московские ребята-сценаристы. Фото из личного архива героя публикации

Хотя для него скорее важна не победа, а возможность получить интенсивную коммуникацию, привлечь кого-то для своих будущих проектов. Ну и, конечно, продвинуть свой комикс. К слову, Никита после фестиваля планирует еще на денек задержаться в Тюмени, чтобы встретиться с местными комиксистами и пообщаться на тему своего «Супербомжа». Он начал создавать его год назад и выпустил пять сюжетов.

- Дальше планирую поехать в Екатеринбург, в Москву и Санкт-Петербург. А вот как буду добираться, пока не размышлял. Все вариативно, может, меня кто-то захочет увезти, в общем, буду действовать по обстоятельствам, - заявил о своих планах Никита Шапкин.

СПРАВКА «КП»

Тюменский фестиваль короткометражного кино «Снять за 72 часа» практически завершился. С 14 по 17 июля участники проекта из самых разных городов России создавали игровые и документальные короткометражные фильмы. А сегодня, 19 июля, на закрытии проекта в Молодежном театральном центре «Космос» покажут 31 работу кинематографистов. Там же определится обладатель гран-при проекта – «Лучший короткометражный фильм».