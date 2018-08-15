Фэнтези «Конёк-Горбунок» по сказке ишимского писателя Петра Ершова выйдет в 2020 году

СЕГОДНЯ 05:04 2018-08-14T15:25:07+03:00

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В России полным ходом идут съёмки нового фэнтези-блокбастера «Конёк-Горбунок» по известной сказке ишимского писателя Петра Ершова. Произведение прозаик написал ещё в 1830-х годах XIX века, и почти за двести лет по его мотивам были сняты художественный фильм, мультфильм, а также создана видеоигра. Классика – классикой, но в XXI веке пришла очередь нового прочтения ишимского творения.

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

Сюжет фильма знаком каждому не понаслышке. Крестьянский сын Иван-Дурак вместе со своим помощником и другом Коньком-Горбунком, который «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами», проходит через огонь и медные трубы. На своём пути он встречает Волшебную кобылицу, Жар-птицу, Чудо-Юдо Рыбу-Кит и многих других сказочных персонажей. Как сообщили в кинокомпании «СТВ», которая и снимает картину, такого количества компьютерных персонажей доселе не было ни в одном российском фильме.

– С точки зрения технологической сложности наша версия «Конька-Горбунка» превосходит все, что сейчас делается в России, - приводит слова продюсера проекта Сергея Сельянова кинокомпания. – У нас сильная команда, все работают с удовольствием и азартом, потому что любят сказки. Это вообще один из наиважнейших жанров в мировом кинематографе. Если говорить о кино для широкого зрителя, то все последние кассовые фильмы — это сказки. Весь Голливуд занимается сказками. Думаю, что у нашего проекта может быть и международная судьба, несмотря на национальный характер этого произведения.

"Съёмочная" тарелка. Фото: кинокомпания СТВ

Визуальные эффекты к новому блокбастеру создаёт компания GGF, которая работала над такими картинами, как «Движение вверх», «Время первых», «Викинг», «Экипаж» и многие другие. Судя по фотографиям и видеороликам, которые уже появились в Интернете, работа проводится колоссальная. Так, свои движения, голос и мимику Коньку-Горбунку подарит актёр Павел Деревянко, Ляйсан Утешева станет Жар-Птицей, а роль Чудо-Юдо Рыбы-Кит отошла Александру Семчеву.

«Человеческие» роли – у Антона Шагина, который играет Ивана-дурака, Паулина Андреева превратилась в Царь-девицу, Царём стал Михаил Ефремов, спальником – Ян Цапник, генералом – Олег Тактаров. Режиссёр-постановщик – Олег Погодин.

ПРОЗА ВМЕСТО СТИХОВ

«За горами, за лесами, за широкими морями, против неба – на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына: старший умный был детина, средний сын – и так, и сяк, младший вовсе был дурак». Стихи ишимского писателя из сказки знаем буквально наизусть, однако авторы сценария «Конька-Горбунка» их переработали в прозу. Обещают – текст будет близким к оригиналу, а все описания пейзажей «расскажут» «языком» компьютерной графики.

– Жанр фильма – сказка, – продолжает Сергей Сельянов. – Зритель любит сказки, особенно – наши. Всё потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме. В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия — Иван совершает все свои подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал.

Павел Деревянко в роли Конька-Горбунка. Фото: Кинокомпания СТВ

Стоит отметить, что съёмки проходят в павильоне под Санкт-Петербургом, где построили отдельные декорации. Не обойдётся и без хромакея (зелёный фон, на который при монтаже накладывают компьютерную графику, - прим.). Картина снимается при поддержке Фонда кино, а премьера намечена на 2020 год.

НЕМНОГО О ЕРШОВЕ

Пётр Ершов – фигура значимая в Тюменской области. В Тобольске в его честь названа улица и установлен памятник. В Ишимском районе есть село Ершово (бывшее Безруково), работают Ишимский педагогический институт и Культурный центр, установлен второй в регионе памятник великому писателю.

Пётр Ершов. Из архива "Тюменской области сегодня"

Саму сказку ишимский писатель написал ещё в студенческие годы в III томе литературного журнала «Библиотека для чтения». «Конёк-Горбунок» стал поистине литературной жемчужиной того времени и вышла отдельной книжкой в 1834 году. Сказка выдержала семь переизданий, четвёртое из которых Ершов сильно переработал. Филологи и учёные до сих пор спорят о том, чьему же перу принадлежит история: Ершову или Пушкину, который читал «Конька-Горбунка» ещё в рукописи.