«Ёлки последние»: Даниил Вахрушев представил в Тюмени заключительную часть новогоднего киноальманаха

Традиция встречать новогодние праздники вместе с кинофраншизой «Ёлки» в этом году, увы, завершается. Очередная часть эпопеи, предпремьерный показ которой состоялся 12 декабря в кинотеатре «Киномакс», действительно последняя. Истории рассказаны – зрители довольны, вот только прощаться с полюбившимися героями совсем не хочется.

«ПОРЖАТЬ С НИМ МОЖНО»

Чтобы хоть как-то скрасить горечь от расставания с Женей и Борей, Андрюхой и «дядь Юрой», в Лучший город Земли уже во второй раз приехал исполнитель одной из центральных ролей картины, Даниил Вахрушев. Да только посмотреть город никак не удаётся: аэропорт Рощино и «Киномакс» - вот и все достопримечательности. Как позже признался актёр, до Тюмени он добрался без приключений: сел в самолёт, вырубился, проснулся – и почти на месте.

На предпремьерном показе фильма "Ёлки последние". Фото: Михаил Калянов

В «Ёлках последних» Даня играет роль тюменца Андрюхи – да-да, того самого пацана в жёлтой куртке из предыдущей части. Здесь его ждёт продолжение «лесных приключений» напару с дядей Юрой, которого играет бесподобный Дмитрий Нагиев. Свести вместе маму и лысого «любителя борща» - задача не из лёгких, но тюменец на протяжении всей новеллы пытается помочь одиноким сердцам.

- У нас с Нагиевым такие… родительские отношения, с ним можно поржать, - улыбается Вахрушев. – Бывало, даже я его на съёмках веселил смешно сыгранными сценками, реакциями… Но, чтобы он хохотал над моими шутками в перерывах между съёмками, – никогда такого не было. Честно признаться, я как тушевался перед ним в свой первый съёмочный день, так и продолжаю это делать до сих пор. Дело в том, что всё, что делает Нагиев, получается очень смешно, импровизирует он действительно в точку. Дмитрий Владимирович выдаёт 100% качественный продукт, и нужно уметь ему соответствовать. Что касается Елены Яковлевой (она играет его мать, - прим. ред.), то совместных сцен с ней было мало.

«ВСЕЛЕННАЯ ДОБРА»

Фильм получился добрым, трогательным, над которым можно искренне посмеяться и искренне поплакать. Для таких добрых людей, которые собрались на презентации в кинотеатре «Киномакс», издание «Комсомольская правда» проводило акцию «Вселенная добра». По результатам народного голосования, самым добрым человеком Тюмени оказался дальнобойщик Сергей Фёдоров.

Награждение победителя. Фото: Михаил Калянов

Этим летом Сергей помогал застрявшему на полтора месяца в фуре под Тюменью алтайскому коллеге. У мужчины не было денег добраться до дома, а все сбережения, которые у него имелись, были потрачены на отправление груза, преобразователь, услуги электриков и замену микросхем. Как тут не помочь другу «по несчастью»? Сергей привозил ему еду, чтобы тот хотя бы по-человечески питался, и подкидывал немного денег. После публикации в «Комсомольской правде – Тюмень» и о барнаульце, и о Сергее узнала практически вся Россия.

Победитель пришёл с сыновьями. Фото: Михаил Калянов

В качестве подарка к наступающему Новому году и в честь заслуженной победы, Даниил Вахрушев вручил тюменцу пригласительные билеты на предпремьерный показ «Ёлок последних», сувениры и новогодний шар с автографами съёмочной группы фильма. Получать призы он вышел с сыновьями, которые внимают примеру отца.

- Это действительно крутой поступок! Я желаю вам, чтобы всё добро, которое всё то, что вы делаете, к вам вернулось, - поблагодарил Даниил Сергея и, смеясь, добавил, что не имеет в виду поломку его грузового автомобиля.

Даня, Сергей и сыновья. Фото: Михаил Калянов

СВОЙ В ДОСКУ

Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» удалось и лично пообщаться с Даниилом Вахрушевым. Парень оказался приветливым, дружелюбным и, несмотря на молодость, настоящим профессионалом. По его словам, новеллу с Нагиевым и Яковлевой они сняли всего за четыре съёмочных смены, но попотеть на съёмках пришлось.

- Эту часть мы снимали в феврале, но были сцены, когда «зима» снималась в павильоне, - рассказывает Даниил. – Ты ходишь в пуховике, всё засыпано искусственным снегом… Он лезет в глаза, в нос, в рот... не самые приятные ощущения. Последняя же сцена, когда все сидим за столом в финале картины, снята не так давно.

С поклонницами. Фото: Михаил Калянов

Актёр отметил, что съёмки в «Ёлках новых» и «Ёлках последних» – практически идентичные. Единственное отличие в том, что первая новелла снималась под руководством Жоры Крыжовникова, а вторую снимал сам Тимур Бекмамбетов.

- Когда я смотрел первые три части «Ёлок», сразу отметил: кино непроходное. В фильме крепкий актёрский состав и хороший продакшн, - вспоминает Даня. – Тогда я почему-то подумал, что этот уровень – ещё не мой, и вряд ли я снимусь в киноальманахе. Однако в прошлом году пришло приглашение прийти на пробы. Пробы прошёл и поехал на первый съёмочный день. Всё довольно прозаично.

Отметил гость и тенденцию к повышению качества российских сериалов. По его словам, сегодня американские коллеги снимают такие сериалы, перед которыми блекнут даже полнометражные картины. Отечественные «сериаловары» уловили эту тенденцию, в частности Александр Цекало (у него своя продюсерская компания «Среда», - прим. ред.), поэтому в России действительно есть и качественные сериалы, и качественное кино. Среди самых запомнившихся в 2018 году картин актёр назвал сериал «Домашний арест» (ТНТ) и драму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

С одним из победителей конкурса "Киномакса". Фото: Михаил Калянов

В ближайших планах у Даниила – съёмки в полнометражном фильме «Закон каменных джунглей» (продолжении сериала). Кроме того, в 2019 году на большие экраны должна выйти картина «Рёбра», в котором «тюменский Андрюха» снова встретится с уже родным «дядь Юрой».

Плакат фильма "Ёлки последние". Фото: Михаил Калянов

КСТАТИ

Предпремьерные показы «Ёлок последних» состоятся также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону. Первыми картину увидели жители Екатеринбурга – там предпремьерный показ прошёл 10 декабря.