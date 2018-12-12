«Ёлки последние»: Даниил Вахрушев представил в Тюмени заключительную часть новогоднего киноальманаха
Традиция встречать новогодние праздники вместе с кинофраншизой «Ёлки» в этом году, увы, завершается. Очередная часть эпопеи, предпремьерный показ которой состоялся 12 декабря в кинотеатре «Киномакс», действительно последняя. Истории рассказаны – зрители довольны, вот только прощаться с полюбившимися героями совсем не хочется.
«ПОРЖАТЬ С НИМ МОЖНО»
Чтобы хоть как-то скрасить горечь от расставания с Женей и Борей, Андрюхой и «дядь Юрой», в Лучший город Земли уже во второй раз приехал исполнитель одной из центральных ролей картины, Даниил Вахрушев. Да только посмотреть город никак не удаётся: аэропорт Рощино и «Киномакс» - вот и все достопримечательности. Как позже признался актёр, до Тюмени он добрался без приключений: сел в самолёт, вырубился, проснулся – и почти на месте.
На предпремьерном показе фильма "Ёлки последние". Фото: Михаил Калянов
В «Ёлках последних» Даня играет роль тюменца Андрюхи – да-да, того самого пацана в жёлтой куртке из предыдущей части. Здесь его ждёт продолжение «лесных приключений» напару с дядей Юрой, которого играет бесподобный Дмитрий Нагиев. Свести вместе маму и лысого «любителя борща» - задача не из лёгких, но тюменец на протяжении всей новеллы пытается помочь одиноким сердцам.
- У нас с Нагиевым такие… родительские отношения, с ним можно поржать, - улыбается Вахрушев. – Бывало, даже я его на съёмках веселил смешно сыгранными сценками, реакциями… Но, чтобы он хохотал над моими шутками в перерывах между съёмками, – никогда такого не было. Честно признаться, я как тушевался перед ним в свой первый съёмочный день, так и продолжаю это делать до сих пор. Дело в том, что всё, что делает Нагиев, получается очень смешно, импровизирует он действительно в точку. Дмитрий Владимирович выдаёт 100% качественный продукт, и нужно уметь ему соответствовать. Что касается Елены Яковлевой (она играет его мать, - прим. ред.), то совместных сцен с ней было мало.
«ВСЕЛЕННАЯ ДОБРА»
Фильм получился добрым, трогательным, над которым можно искренне посмеяться и искренне поплакать. Для таких добрых людей, которые собрались на презентации в кинотеатре «Киномакс», издание «Комсомольская правда» проводило акцию «Вселенная добра». По результатам народного голосования, самым добрым человеком Тюмени оказался дальнобойщик Сергей Фёдоров.
Награждение победителя. Фото: Михаил Калянов
Этим летом Сергей помогал застрявшему на полтора месяца в фуре под Тюменью алтайскому коллеге. У мужчины не было денег добраться до дома, а все сбережения, которые у него имелись, были потрачены на отправление груза, преобразователь, услуги электриков и замену микросхем. Как тут не помочь другу «по несчастью»? Сергей привозил ему еду, чтобы тот хотя бы по-человечески питался, и подкидывал немного денег. После публикации в «Комсомольской правде – Тюмень» и о барнаульце, и о Сергее узнала практически вся Россия.
Победитель пришёл с сыновьями. Фото: Михаил Калянов
В качестве подарка к наступающему Новому году и в честь заслуженной победы, Даниил Вахрушев вручил тюменцу пригласительные билеты на предпремьерный показ «Ёлок последних», сувениры и новогодний шар с автографами съёмочной группы фильма. Получать призы он вышел с сыновьями, которые внимают примеру отца.
- Это действительно крутой поступок! Я желаю вам, чтобы всё добро, которое всё то, что вы делаете, к вам вернулось, - поблагодарил Даниил Сергея и, смеясь, добавил, что не имеет в виду поломку его грузового автомобиля.
Даня, Сергей и сыновья. Фото: Михаил Калянов
СВОЙ В ДОСКУ
Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» удалось и лично пообщаться с Даниилом Вахрушевым. Парень оказался приветливым, дружелюбным и, несмотря на молодость, настоящим профессионалом. По его словам, новеллу с Нагиевым и Яковлевой они сняли всего за четыре съёмочных смены, но попотеть на съёмках пришлось.
- Эту часть мы снимали в феврале, но были сцены, когда «зима» снималась в павильоне, - рассказывает Даниил. – Ты ходишь в пуховике, всё засыпано искусственным снегом… Он лезет в глаза, в нос, в рот... не самые приятные ощущения. Последняя же сцена, когда все сидим за столом в финале картины, снята не так давно.
С поклонницами. Фото: Михаил Калянов
Актёр отметил, что съёмки в «Ёлках новых» и «Ёлках последних» – практически идентичные. Единственное отличие в том, что первая новелла снималась под руководством Жоры Крыжовникова, а вторую снимал сам Тимур Бекмамбетов.
- Когда я смотрел первые три части «Ёлок», сразу отметил: кино непроходное. В фильме крепкий актёрский состав и хороший продакшн, - вспоминает Даня. – Тогда я почему-то подумал, что этот уровень – ещё не мой, и вряд ли я снимусь в киноальманахе. Однако в прошлом году пришло приглашение прийти на пробы. Пробы прошёл и поехал на первый съёмочный день. Всё довольно прозаично.
Отметил гость и тенденцию к повышению качества российских сериалов. По его словам, сегодня американские коллеги снимают такие сериалы, перед которыми блекнут даже полнометражные картины. Отечественные «сериаловары» уловили эту тенденцию, в частности Александр Цекало (у него своя продюсерская компания «Среда», - прим. ред.), поэтому в России действительно есть и качественные сериалы, и качественное кино. Среди самых запомнившихся в 2018 году картин актёр назвал сериал «Домашний арест» (ТНТ) и драму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».
С одним из победителей конкурса "Киномакса". Фото: Михаил Калянов
В ближайших планах у Даниила – съёмки в полнометражном фильме «Закон каменных джунглей» (продолжении сериала). Кроме того, в 2019 году на большие экраны должна выйти картина «Рёбра», в котором «тюменский Андрюха» снова встретится с уже родным «дядь Юрой».
Плакат фильма "Ёлки последние". Фото: Михаил Калянов
КСТАТИ
Предпремьерные показы «Ёлок последних» состоятся также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону. Первыми картину увидели жители Екатеринбурга – там предпремьерный показ прошёл 10 декабря.
Ёлки 7: Последние Тизер-трейлер #3 (2018).Третий тизер-трейлер фильма Ёлки 7: Последние, 2018 Дата выхода в РФ - 27 Декабря 2018 Страна: Россия Дистрибьютор: Bazelevs Distribution Режиссер: Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт Жанр: комедия В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахуршев, Александр Головин, Александр Домогаров мл и др. О фильме: Действие фильма по традиции будет разворачиваться в разных городах России: многодетная Снегурочка отправится на спасение одинокого, но очень ворчливого дедушки; тюменский хипстер поможет своему будущему отчиму-выживальщику дяде Юре сделать предложение; Боря поднимет на уши всю страну, чтобы остановить любимого и единственного друга Женю от возвращения в Якутию; старые пермские друзья лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы; а простая девушка из Воронежа отправится в погоню за своим счастьем столичным актером Комаровским. Трек в конце: Day 7 - Sweet Sorrow (https://vk.com/audios-136963316) Вконтакте: http://goo.gl/9v3uy7 Instagram: http://goo.gl/N46wrU Facebookr: http://goo.gl/wQf5zf Почта: (hd.rus.helper@gmail.com) Плейлист Трейлеры к фильмам: http://qoo.by/426S Плейлист Трейлеры к мультфильмам: http://qoo.by/4272 Плейлист Трейлеры к сериалам: http://qoo.by/4277 Плейлист Дополнительные материалы: http://qoo.by/427d #Ёлки7Последние #Ёлки7 #Елки7 #ЁлкиПоследние #Ёлки7ПоследниеФильм #Ёлки7ПоследниеКино #Фильм2018 #Кино2018 #HDТрейлеры