«Комсомольская правда» в Тюмени и создатели фильма «Ёлки Последние» выбрали своего героя

7 Дек. 15:34 2018-12-07T15:56:56+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» (ул. Менделеева, 1, ТРЦ «Кристалл», 2 этаж) приглашает тюменцев на предпремьерный показ комедии «Ёлки Последние» - финальной части главного новогоднего российского киноальманаха. Показ картины пройдёт за 15 (!) дней до официальной премьеры в России. Фильм презентует тюменцам исполнитель одной из главных ролей Даниил Вахрушев.

В финальную часть войдёт пять новогодних историй. Так, неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, брутальный дядя Юра сделает предложение руки и сердца, лыжник и сноубордист перевернут весь город ради красавицы, девушка из Воронежа отправится в погоню за столичным актёром Комаровским, а Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку…

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие известные актёры.

- Все 8 лет зрители верили нашим новогодним историям – представьте, «Ёлки» посмотрело 145 миллионов человек! Но технологии, прежде всего интернет и соцсети, изменили нашу жизнь, и теперь зритель хочет смотреть кино, отражающее новую окружающую его реальность. У нас на этот счет есть много идей, и сейчас мы работаем над тем, чтобы предложить что-то новое, - говорит Тимур Бекмамбетов.

Вы можете выиграть билеты на предпремьерный показ в группе кинотеатра «Киномакс», а тем, кому не повезёт, унывать не стоит – билеты уже в продаже! Зато одному тюменцу – дальнобойщику Сергею – уже повезло. Он стал победителем Всероссийской акции добра, которую проводил партнёр фильма «Ёлки последние», «Космомольская правда»! Поздравляем победителя и ждём на предпремьерный показ картины!