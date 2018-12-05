2018-12-05T14:20:58+03:00
Звезды

«Комсомольская правда» в Тюмени и создатели фильма «Ёлки Последние» выбирают героя

Вы сами решите, кто посетит премьеру главного новогоднего фильма
Алексей КОСЕНЧУК
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«Комсомольская правда» в Тюмени и создатели фильма «Ёлки Последние» выбирают героя«Комсомольская правда» в Тюмени и создатели фильма «Ёлки Последние» выбирают герояФото: Из архива "КП"
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С 4 по 7 декабря 2018 на сайте «Комсомольской правды», партнёра фильма «Ёлки Последние», проходит акция «Вселенная добра». Здесь вы можете оставить свой голос за того или иного героя из Тюмени, который совершил доброе дело, подвиг или помог другим. Победитель народного голосования получит приз – билеты на премьеру «Ёлок Последних», которая состоится в кинотеатре «Киномакс» 12 декабря. Презентует фильм в нашем городе исполнитель одной из центральных ролей Данила Вахрушев.

ПРАВИЛА АКЦИИ

Добрый человек 1. Этим летом дальнобойщик Сергей помогал застрявшему на полтора месяца в фуре под Тюменью алтайскому коллеге. У мужчины не было денег добраться до дома, а все сбережения, которые у него имелись, были потрачены на отправление груза (не стоять же два месяца с товаром!), на преобразователь, на услуги электриков и замен микросхем.

Когда-то Сергей и сам побывал в его «шкуре»: пару лет назад больше недели «стоял» в Ноябрьске. Как тут не помочь другу «по несчастью»? Сергей привозил ему еду, чтобы тот хотя бы по-человечески питался, и подкидывал немного денег. После публикации в «Комсомольской правде – Тюмень» и о барнаульце, и о Сергее узнала практически вся Россия.

Добрый человек 2. Этим летом тюменские поисковики под руководством Артура Ольховского принимали участие в Общероссийской военно-мемориальной экспедиции «Марш Памяти» и в военно-исторической экспедиции «Аджимушкай», а также проводили полевые поисковые и разведочные работы на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области, Чудовского района Новгородской области. Им удалось поднять и подготовить к погребению останки 264 бойцов и командиров Красной Армии, установить 9 судеб.

Добрый человек 3. В начале 2017 года начальник городской полиции наградил тюменского парикмахера Наталью Мореву, которая обратила внимание на гуляющего по Тюмени пятилетнего малыша в 30-градусный мороз. Женщина забрала ребенка с улицы, напоила чаем и вызвала полицию. Пётр Вагин выразил благодарность Наталье Моревой за бдительность, гражданскую сознательность и готовность прийти на помощь. Малыш не замёрз, его вернули родителям.

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