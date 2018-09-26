Поисковики из Тюмени за лето нашли останки 264 бойцов и командиров Красной Армии

26 Сент. 16:25 2018-09-26T16:25:41+03:00

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Накануне, 25 сентября, тюменские поисковики подвели итоги «Вахты Памяти-2018». Летний этап полевых работ проходил с 25 июля по 15 сентября, сообщили в пресс-службе дворца творчества и спорта «Пионер».

По словам руководителя «Областного поискового центра» Артура Ольховского, в этом году поисковикам из Тюмени удалось поработать на местах падения самолетов. Так, один из них был поднят в районе Спасской Полести в рамках Международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудово». Как выяснилось, он был сбит в бою. Имена летчиков удалось установить. Ими оказались старший сержант Зеленский Алексей Алексеевич, 1922 года рождения, уроженец города Днепропетровск и младший лейтенант Белицкий Василий Моисеевич, 1914 года рождения, уроженец Красноярского края.

Кроме экспедиции «Волховский фронт. Чудово», в рамках летнего сезона тюменские поисковики принимали участие в Общероссийской военно-мемориальной экспедиции «Марш Памяти» и в военно-исторической экспедиции «Аджимушкай», а также проводили полевые поисковые и разведочные работы на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области, Чудовского района Новгородской области. Им удалось поднять и подготовить к погребению останки 264 бойцов и командиров Красной Армии, установить 9 судеб.

Продолжают поисковики заниматься и архивно-мемориальной работой, собирая данные о судьбах фронтовиков в Книге Памяти Тюменской области и систематически размещая данные об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Стена Памяти».

ДЛЯ СПРАВКИ

«Областной поисковый центр» проводит набор волонтеров на различные направления своей деятельности. Больше информации о работе поисковиков можно получить на сайте.