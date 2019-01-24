И рыба, и мясо: к рэперскому фильму «Beef: Русский хип-хоп» приложили руку тюменцы

Автор и идейный вдохновитель фильма «Beef: Русский хип-хоп» Рома Жиган (Р.Ж.) и руководитель тюменского продюсерского центра «Баza» Андрей Зубов (А.З.) рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» о создании первого фильма, посвященного российской музыкальной культуре номер один. На этой неделе он вышел в массовый кинопрокат, в Тюмени его покажут на большом экране уже сегодня вечером. Почти восьмилетняя предыстория создания киноленты, терабайты отснятых материалов о жизни и творчестве 130 российских рэп-исполнителей, массовый прокат в 159 городах России и, конечно, сама рэп-музыка. Казалось бы, при чем здесь Тюмень и тюменцы? А дело в том, что самое непосредственное участие в создании фильма приняли тюменские ребята.

ПЕРИПЕТИИ СУДЬБЫ

Как вообще получилось, что известный рэпер Рома Жиган из Москвы и тюменский продюсер Андрей Зубов стали совместно работать над кинопроектом? По словам Ромы Жигана, фильм снимался семь лет.

Р.Ж.:

- Три года я работал над проектом практически один, ездил, снимал людей, общался, но не знал, что и как будет с этим проектом. Потом к работе подключились мои друзья из компании «Альпакс», мы с ними еще года три работали вместе по монтажу. Но нам не хватало кадров, и мы еще доснимали рэперов. И никакого монтажа, по сути, не было, - рассказал музыкант об истоках фильма.

Первый переломный момент произошел, когда Роману предложили участвовать с проектом в топовом Московском Международном Кинофестивале (ММКФ).

Р.Ж.:

- Это был хороший пинок, который заставил меня шевелиться и что-то делать. Мне дали время, чтобы я подготовил материал, чтобы показать, что у нас есть. Я попросил ребят срочно делать монтаж, сказал про ситуацию с ММКФ, ребята начали двигаться. Но я понимал, что за все эти годы мы с ними не начали монтировать ровным счетом ничего, не было концепции, сюжетной линии. И тут мой хороший друг, тюменский рэпер СЛОН посоветовал набрать Зубыча (Андрея Зубова), который занимается видеопродакшом. Я говорю: «А че ты сидишь? Звони скорее этому Зубычу своему». Позвонили, познакомились, я объяснил всю ситуацию, сказал, что история может стать культовой в этой стране.

Буквально через пару дней Андрюха приехал в Москву, скачал отснятые материалы и уехал домой в родной город. Началась работа в Тюмени, ребята отсматривали материал, выписывали все тезисы, правильные мысли в километровых «интервьюшках». Когда был отобран материал, артист пригласил Андрея в Москву, поскольку монтировать материал на два города сложно.

Р.Ж.:

- Андрюха приехал на студию, он мог бы заселиться в гостиницу, но заселился прямо на студии, которая у меня находится в подвале. Он сделал нереальное – за неделю смонтировал первую версию фильма. Полностью проработал сюжетную линию, сценарий за это время.

Ангелина Голикова, дочь известного документалиста Сергея Мирошниченко и сама режиссер документальных фильмов, которая оценивала черновую версию кинопроекта Ромы Жигана, после просмотра заявила, что ребята делают «Движение вверх» в документалистике. Как напомнил Рома Жиган, «Движение вверх» - это самый кассовый фильм в российском прокате.

Р.Ж.:

- Наш фильм тогда считался документальным, состоял из «говорящих голов», его только сейчас можно назвать документально-художественным. На правки нам дали месяц. Мы доработали, сделали. Встречаемся в офисе ММКФ смотреть версию, приближенную к финальной. Посмотрели фильм, сели обсуждать и тут был очень неловкий момент, который я вспоминаю с ужасом даже сейчас. Когда Ангелина сказала: «Ну все круто! Пару правочек небольших внести только. А прокатку получили? А звук 5.1 сделали?». Пауза, мы все смотрим друг на друга: «Нет». «Вы что ***лись?!». И с этого момента началось все самое страшное, что могло случиться с этим фильмом.

До самого кинофестиваля оставалось около трех недель. Получить прокатное удостоверение, подписав при этом договоры со всеми 130 рэперами, фигурирующими в ленте, пройти все административные процедуры согласования, оказалось просто невозможно. Не могли помочь ни связи, ни деньги. С учетом того, что финального монтажа еще не было.

Как заверил Рома Жиган, поклонники могут ждать вторую часть «Beef’а». Тюменцы тоже будут работать над ней.Фото: Лидия Шумкова

НОВАЯ НАДЕЖДА

Р.Ж.:

- На нас реально возлагали надежды, и мы бы уехали с фестиваля с Георгием Победоносцем золотым. И мы не успеваем это сделать, мы не получаем прокатное удостоверение. Тогда я разбил кружку, выкинул все со стола, опустил руки, забил болт. Я разозлился на все и на всех, думал, что кино уже не выйдет. На всех, кроме Зубыча, который за неделю один сделал фильм. Он сделал невозможное. Через месяц Андрюха позвонил и рассказал, что у него есть друзья, которые хотят встретиться по фильму.

И это был второй переломный момент в истории создания кинофильма о русском хип-хопе. Потому что друзьями Андрея Зубова оказались ребята из кинокорпорации РФГ («Русская Фильм Группа») во главе с продюсером, режиссером и сценаристом Алексеем Петрухиным.

Р.Ж.:

- Совместными усилиями мы решили довести до ума кино и тогда я понял, что фильму все-таки быть. Мы перегнали им весь материал. Началась большая, серьезная работа над фильмом в лучших традициях кинематографа.

В фильм внесли художественную линию, сделали досъемки, крупные концерты, лайфы. Первоначальная документальная лента, созданная Андреем Зубовым, изменилась кардинально.

Р.Ж.

- Как таковой, там есть главный герой, но коллективный, олицетворяющий все движение хип-хопа в России. Меня спрашивают, кого он олицетворяет – Басту, Нойза. Дело в том, что он появляется перед знаковыми моментами фильма и каждый видит в нем кого-то близкого себе.

Как убежден Роман, и сам фильм коллективный.

- Рома Жиган, как режиссер фильма, продюсер кино, идейный вдохновитель, не сделал бы это кино никогда один. Если бы я сам сел монтировать фильм, это бы получилось совершенно другая история-полуфабрикат, потому что я далек от кино. Это командная работа. У нас более 400 копий, не каждое российское кино может иметь такой прокат. Мы сейчас бьем все рекорды. И когда мои главные ненавистники пишут рецензии на фильм и оставляют комментарии, я понимаю, что это победа.

СИЛА ВЕРЫ

Как заверил Рома Жиган, поклонники могут ждать вторую часть «Beef’а».

- Очень много материала осталось, не все высказались, много нераскрытых тем, которые мы припасли для второй части. Андрей Зубов тоже будет над ней работать. Мы с ним уже повязаны. Даже если он не очень будет хотеть это делать, мы за ним приедем и в подвал его. Я горжусь, что знаю таких людей. Мы сегодня делаем большое общее дело, это не моя заслуга.

Андрей Зубов внес свою ремарку относительно совместной работы с Романом.

А.З.:

- Это очень заразительно. Когда Рома говорил мне про этот фильм, сомнений не оставалось, хотя ничего еще не было. Мы не знали, что это будет, но мы верили, что это будет прорыв, сенсация. Самое важное, что вопрос денег вообще не затрагивался, был энтузиазм и вера. Если будет успех, то он будет поделен между всеми.

Посыл фильма совсем не в том, чтобы спровоцировать общество, рассказать о жизни рэперов. Все поучилось гораздо глубже.

Р.Ж.:

- Любой человек, находящийся на самой низкой ступени лестницы, может получить возможность стать кем-то в этой жизни. Взять Басту, это человек у которого были огромные проблемы на протяжении семи лет, и сегодня он собирает 35 тысяч человек на своем концерте. У каждого есть возможность и шанс, главное верить, работать и не опускать руки. Это самое главное, это посыл фильма.