«Увидел его и схватился за оружие»: СКР завершил расследование разборки в тюменском ТРЦ

В Тюмени осудят 27-летнего мужчину, который прямо в торгово-развлекательном центре решил убить неприятеля. Тогда стрельба вызвала широкий общественный резонанс, не на шутку испугав тюменцев, которые с криками выбегали из торгово-развлекательного центра.

Следователи уже завершили расследование данного уголовного дела. Они установили, что 3 июля этого года около 15.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» обвиняемый встретил своего знакомого. Испытывая личную неприязнь, он решил убить знакомого, выстрелив три раза в него из травматического пистолета. В результате потерпевший был ранен в левое предплечье, – сообщили подробности инцидента в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время он взят под стражу. Достаточная доказательственная база уже собрана, уголовное дело скоро передадут в суд.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» 3 июля этого года стала разборка между тремя посетителями. Только потом выяснилось, что это был результат давнего противостояния между уроженцами Армении и Кореи. Спустя сутки после инцидента охранники ТРЦ рассказал журналистам, как стрелки вообще смогли войти в здание с оружием.

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