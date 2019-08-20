2019-08-20T16:04:47+03:00
Происшествия

«Увидел его и схватился за оружие»: СКР завершил расследование разборки в тюменском ТРЦ

В ближайшее время дело в отношении 27-летнего стрелка будет передано в суд
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Семейные распри переросли в перестрелку в тюменском торговом центреСемейные распри переросли в перестрелку в тюменском торговом центреФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени осудят 27-летнего мужчину, который прямо в торгово-развлекательном центре решил убить неприятеля. Тогда стрельба вызвала широкий общественный резонанс, не на шутку испугав тюменцев, которые с криками выбегали из торгово-развлекательного центра.

Следователи уже завершили расследование данного уголовного дела. Они установили, что 3 июля этого года около 15.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» обвиняемый встретил своего знакомого. Испытывая личную неприязнь, он решил убить знакомого, выстрелив три раза в него из травматического пистолета. В результате потерпевший был ранен в левое предплечье, – сообщили подробности инцидента в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время он взят под стражу. Достаточная доказательственная база уже собрана, уголовное дело скоро передадут в суд.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» 3 июля этого года стала разборка между тремя посетителями. Только потом выяснилось, что это был результат давнего противостояния между уроженцами Армении и Кореи. Спустя сутки после инцидента охранники ТРЦ рассказал журналистам, как стрелки вообще смогли войти в здание с оружием.

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Охранник тюменского «Кристалла» рассказал, как стрелки смогли войти в ТРЦ с оружием (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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