«Увидел его и начал стрелять»: как семейные распри переросли в перестрелку в тюменском торговом центре

Стрельба в тюменском ТРЦ «Кристалл», которая произошла днём 3 июля, стала результатом давнего противостояния между уроженцами Армении и Кореи. Чаша терпения одного переполнилась, в результате – выстрелы, ранение и эвакуация посетителей.

ХОДИТ НА ПЕРЕВЯЗКИ

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» руководитель общественной организации корейцев «Единство» Алексей Тен, конфликт произошёл не на национальной почве. Ссора между уроженцами Армении и Кореи длилась давно и, встретившись случайно в торговом центре, они снова схлестнулись.

- У нашего земляка есть друг армянин, который поругался со своими армянами. Получилось так, что наш вступился за него и получил небольшое ранение. Я пообщался с ним – он был в сознании, всё нормально. Ходит сейчас на перевязки.

Эвакуация в ТРЦ "Кристалл"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ПРОЯВЛЕНИЕ БЕСПРЕДЕЛА

Глава армянской диаспоры Тюменской области Абрам Овеян подчеркнул, что случай в «Кристалле» - проявление беспредела. По его словам, непозволительно, чтобы семейные распри перерастали в общественно опасные инциденты.

- Мы выступаем категорически против подобного рода решения вопросов, образовавшихся между людьми. Я лично проведу беседы с семьями зачинщиков беспорядка и выясню, что послужило им поступить именно таким образом, - подчеркнул он и заметил, что этой ситуации нельзя придавать национальный окрас. – Беспредельное и преступное поведение не носит этнического характера.

В Союзе армян Тюменской области также отметили оперативность и профессионализм сотрудников правоохранительных органов города и региона, что помогло избежать пострадавших на месте инцидента.

- Все были эвакуированы быстро и организованно. Со своей стороны, готов сказать, что мы должны решить проблемы, лежавшие в основе произошедшего и оказывать помощь и содействие следствию, - подчеркнул Абрам Овеян.

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ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ

Сам «стрелок» в полиции подтвердил, что встретил давнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь.

- Увидел его и начал стрелять, - рассказывает на камеру подозреваемый. – Был с братьями. Я понимаю, я виноват. Я хотел искренне извиниться перед населением Тюмени, я сожалею о содеянном.

Напомним, по факту выстрелов в торговом центре сообщение на пульт дежурной части поступило в 14:49, на место выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Торговый центр возобновил работу спустя два часа.

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