2019-07-04T07:08:27+03:00
Происшествия

Охранник тюменского «Кристалла» рассказал, как стрелки смогли войти в ТРЦ с оружием

По его словам, травмат был спрятан [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Охранник тюменского «Кристалла» рассказал, как стрелки вошли в ТРЦ с оружиемОхранник тюменского «Кристалла» рассказал, как стрелки вошли в ТРЦ с оружиемФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Охранник тюменского торгового центра «Кристалл», представитель ЧОПа Евгений Л. (имя изменено, прим. ред.) рассказал о произошедшей 3 июля стрельбе между тремя посетителями. По его словам, во время потасовки он находился на первом этаже, где его зона ответственности, и слышал, как стреляли из травмата.

- Насколько я знаю, между ними произошла ссора. У одного был нож, у другого – травмат. - рассказал Евгений в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень». - Полиция сразу допросила охранников, чья зона ответственности находится на втором этаже, но со мной никто не разговаривал.

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На видеоролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как один из парней выходит с травматом на улицу – оружие висит у него на шее. Однако, по словам охранника, до этого травмат был спрятан. Причём пронести в торговый центр оружие оказалось легко – на входе нету рамок металлодетектора.

Официальной информации о поимке преступников пока нет – в городе объявлен план «Перехват».

Напомним, причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» 3 июня стала разборка между тремя посетителями. Один из них имел при себе травматический пистолет. По факту выстрелов сообщение на пульт дежурной части поступило в 14:49, на место выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

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Видео с камер наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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