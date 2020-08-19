Суровый шоппинг: тоболяк «выстрелил» в лицо собеседнику, отказавшись надеть маску

В тобольском продуктовом магазине была стрельба из-за маски Фото: Ирина Ромашкина

В продуктовом магазине Тобольска на кассе разыгралась криминальная драма. Продавец потребовала, чтобы покупатель надел маску, в ином случае она отказывалась его обслуживать. В ответ на требование посетитель стал себя вести агрессивно, а в ответ на замечания людей в очереди достал оружие.

По словам продавщицы Светланы Бабинцевой, мужчина был неадекватным, просил продать товар без маски. Светлана настаивала на том, что нужно соблюдать требования Роспотребнадзора, и раз у покупателя не оказалось средств защиты, предложила ему купить маску в магазине.

Продавец потребовала покупателя надеть маску, а в ответ он стал стрелять. Скриншот сюжета телеканала "Тобольское время"

За продавщицу заступился молодой человек из очереди. Неожиданно словесная перепалка перетекла в агрессию: со слов очевидцев, посетитель достал пистолет и выстрелил дважды в лицо мужчине.

– Я сделал ему замечание, чтобы он оплатил товар, надев маску. Молодой человек выхватил перцовый пистолет и произвел выстрелы в лицо мужчине, – рассказал свидетель и участник происшествия Василий Полуянов.

Не оплатив покупки, обозленный покупатель выскочил из магазина.

Молодой человек выхватил перцовый пистолет и произвел выстрелы в лицо мужчине, сообщили свидетели. Скриншот сюжета телеканала "Тобольское время"

Заявление в полицию никто подавать не стал, однако информация об инциденте появилась в соцсетях, и на ее основании полиция занялась проверкой.

– 17 августа в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками тобольской полиции выявлена публикация, в которой говорится о конфликте, произошедшем в одном из сетевых магазинов города, с возможным применением одним из мужчин оружия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина произвел два выстрела из устройства для малогабаритных аэрозольных баллонов, – сказала пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД «Тобольский» Катерина Копшаева.

Она пояснила, что устройство издалека схоже с пистолетом, потому свидетели спутали его с огнестрельным оружием. По горячим следам правонарушителя задержали тем же вечером, им оказался мужчина 1981 года рождения. Его доставили в отдел полиции, перцовый баллончик изъяли. Почему тоболяк вышел из себя и отреагировал так агрессивно, пока неизвестно.

– Пока все обстоятельства выясняются полицейскими, – заявляет Катерина Копшаева. – В настоящее время полицейскими принимается решение о привлечении лица к ответственности.

Это не первый случай в Тюменской области, когда требование о ношении маски становится причиной агрессивного поведения жителей. В начале июля в автобусе произошла драка: мужчина пошел с кулаками на кондуктора за то, что она потребовала надеть маску. Ранее также «Комсомолка» сообщала о том, как из автобуса высадили молодую семью с младенцем из-за того, что у ребенка не было маски.

С 17 августа Тюменская область перешла на третий этап снятия ограничений, однако масочный режим это не отменяет. Напомним, обязательное ношение средств защиты в регионе действует с 6 мая 2020 года. Позднее Минпромторг РФ встал на защиту интересов магазинов: в случае отказа посетителя магазина надеть маску продавец магазина вправе не пустить в торговый зал и отказать покупателю в облуживании на кассе. А с 8 июля оперштаб региона ввел дополнительное требование для предприятий общественного транспорта: проезд пассажиров без надетых санитарно-гигиенических масок не допускается.

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