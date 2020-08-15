«Детям – сады, взрослым – кинотеатры». Тюменский губернатор снял ряд ограничений

Тюменский губернатор снял ряд ограничений. Фото: Вадим Бегун

Губернатор Тюменской области Александр Моор снял ряд ограничений режима повышенной готовности. Совсем скоро дети пойдут в садики, а взрослые – в кинотеатры. Однако посещать места массового скопления людей пока придется в масках.

– В Тюменской области уже пять месяцев действует режим повышенной готовности. Мы научились жить с учетом эпидемической ситуации. Понимаем, что пандемия не закончилась, нужно научиться жить с ней и дальше. Наши совместные усилия по нераспространению коронавируса дают положительные результаты. Нам удалось не только стабилизировать, но и существенно улучшить ситуацию. Так, показатель заболеваемости составляет 455 человек на 100 тысяч населения. Это в 1,4 ниже, чем в среднем по России. В регионе развернуто 11 моноинфекционных госпиталей, в которых расположено 1387 коек для лечения больных COVID-19. Больше 60% этих коек свободны, что существенно превышает нормативы, установленные Министерством здравоохранения. Средние темпы прироста заболеваемости за последнюю неделю также снизились и составили 1,2 процента. Эти и другие показатели в совокупности позволяют постепенно переходить к третьему этапу снятия ограничений, – заявил глава региона.

По словам Александра Моора, в последнее время поступает очень много обращений от родителей по поводу открытия детских садов. Он поручил департаменту образования и науки Тюменской области совместно с органами самоуправления провести подготовку и с 20 августа возобновить работу частных и муниципальных образовательных учреждений, которые оказывают услуги дошкольного образования. Возобновят работу в полном режиме все группы, безусловно, с соблюдением всех требований главного санитарного врача России.

Кроме того, с понедельника, 17 августа, разрешается проведение богослужений, религиозных обрядов в храмах, начнут работу музеи. А с 1 сентября заработают театры. Будет разрешено проводить групповые занятия в фитнес-центрах, они заработают в полноценном режиме. Открываются бассейны, кинотеатры, стационарные механизированные аттракционы на свежем воздухе. Однако для того чтобы начать работу, предпринимателям необходимо пройти через процедуру уведомления и подписания руководителем организации специального чек-листа, в котором он обязуется соблюдать все санитарные нормы и правила, определенные Роспотребнадзором для каждого конкретного вида предпринимательской деятельности.

– Мы понимаем, что пандемия никуда не уходит и принимаем аккуратные постепенные решения по отмене действующих ограничений. Мы видим примеры некоторых стран, где резкое снятие всех ограничений приводит к росту заболеваемости. Мы все хотим вернуться к привычному образу жизни, но понимаем, что еще не все успокоилось, болезнь по-прежнему существует. Поэтому в регионе сохраняется обязательный масочный режим в общественно транспорте и местах массового скопления людей, – отметил губернатор.

Он также отменил с 17 августа обязательную самоизоляцию для пожилых земляков, но порекомендовал всем жителям старше 65 лет либо имеющим хронические заболевания максимально придерживаться режима самоизоляции и минимизировать количество контактов.