2020-07-31T12:32:04+03:00
Происшествия

«Нельзя без маски!»: в Тюмени пьяный пассажир избил кондуктора автобуса за замечание

Драку в городском автобусе №30 записали камеры видеонаблюдения [видео]
Ирина Ромашкина
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Драка в автобусе №30 произошла поздно вечером 19 июляДрака в автобусе №30 произошла поздно вечером 19 июляФото: Ирина Ромашкина
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Скандальное видео опубликовали в социальных сетях накануне, 30 июля, известно, что оно записано на камеру автобуса. В трехминутном ролике без звука подробно запечатлена потасовка в общественном транспорте. Началось все с обычного замечания кондуктора: женщина попросила пассажира надеть маску, как того требует Роспотребнадзор.

Со слов очевидцев, в автобус зашли пьяные женщина и мужчина. Кондуктор подошла к парочке, обратилась к ним с требованием надеть маску. Мужчина явно гневно ответил, затем резко пошел с кулаками на стоявшую перед ним кондуктора. Первый удар пришелся женщине в висок, оттолкнул ее к сиденью, заставил закрыться. Но буйный пассажир не остановился – нанес жертве еще два удара по голове.

Пьяная парочка без масок устроила драку в тюменском автобусе.Источник: www.car72.ru

В это же время автобус остановился, открылись двери, в них метнулась спутница взбесившегося пассажира. Она все же вернулась в салон автобуса и даже стала защищать свою вторую половину, когда увидела следующую картину происходящего. Из задней части автобуса на помощь кондуктору пришел мужчина, попытавшийся усмирить буяна, а из передней части к пассажиру вышел сам водитель, явно в еще большем бешенстве, чем неугомонный пассажир. Заломив руки пьяному дебоширу, водитель вместе тем «ответил» обидчику за коллегу. Парочку буквально вытолкнули из автобуса.

Однако виновники скандала не унимались – разбушевавшийся пассажир пытался вернуться в автобус, продолжить драку уже с водителем. Водитель же пытался его вытолкнуть из салона, затем усадил на пол автобуса, поднял на ноги и пытался успокоить уже не силой, а словом. Спутница дебошира грудью встала на его защиту. В это время кондуктор разговаривала по телефону, вероятно, вызывала полицию. Неизвестно, какие слова вдруг вразумили буяна, но он успокоился и вышел из автобуса. За то его дама в этот момент разошлась словом, причем в собеседники выбрала разгневанного водителя. По словам очевидцев, парочка угрожала работникам общественного транспорта подать заявление о побоях.

«Комсомольской правде» - Тюмень» удалось связаться с человеком, знакомым с обстоятельствами происшествия. Мужчина так же является водителем общественного транспорта, он заверил, что пассажиры часто вступают в перебранки с сотрудниками ПАТП из-за требований надеть маску.

– Я не знаком лично с кондуктором и водителем, с которыми случилось это, но работаю в этой организации. Увидел это видео раньше, чем оно появилось в интернете. Такое правда бывает. Люди не понимают, что не мы придумали правила, что нужно перед входом в автобус надеть маску, – прокомментировал коллега пострадавших.

Как сообщили kp.ru в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, заявление о побоях все же поступило в отделение полиции в районе Дома Обороны, драка случилась 19 июля в 22:25 по местному времени.

– Конфликт произошел в автобусе №30, заявление поступило в отделение №8. На место выехал оперуполномоченный, который доставил зачинщика драки в отдел полиции. Возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП «Побои», – сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

По статье правонарушителю грозит штраф до 30 000 рублей или арестов на 15 суток, возможно принуждение к обязательным работам на срок от 16 до 120 часов.

Напомним, 9 июля в Тюмени так же случился инцидент, вызванный соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Молодую семью с 11-месячным ребенком высадили из автобуса №70 из-за отсутствия маски на малыше.

С 8 июля ношение масок в общественном транспорте обязательно: контролер вправе отказать пассажиру в оказании услуги. Водитель и кондуктор могут вызвать оперативных сотрудников, которые составят административный протокол. Кроме того, в Тюмени проводятся рейды, полиция вправе предупредить нарушителя о правонарушении или же оштрафовать на сумму до 30 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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