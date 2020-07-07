«Надевают все!»: тюменцев без масок в автобусах могут оштрафовать до 30 тысяч рублей
В Тюмени с завтрашнего дня, 8 июля, проезд в общественном транспорте разрешен лишь пассажирам в масках. Тем, у кого нет средств индивидуальной защиты, придется идти пешком или вызывать такси. Решение принято на региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции.
– С 8 июля к организациям, осуществляющим перевозки пассажиров, предъявляется дополнительное требование: не перевозить граждан без средств индивидуальной защиты. Вынужденная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности самих пассажиров, – отметил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.
По его словам, нарушителя предупредят, однако ему может грозит и штраф до 30 тысяч рублей. Водитель и кондуктор могут вызвать оперативных сотрудников, которые составят административный протокол. Кстати, сами они также обязаны соблюдать масочный режим. Экипажам каждый день выдают маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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