«Дайте маску – лучше две!»: в Тюмени проходят рейды по автобусам

Час пик в центре Тюмени. По вечерней духоте летнего зноя снуют прохожие, спешащие в автобусы и маршрутки. Однако даже в этой суете и несмотря на жару, тюменский городской транспорт проверили на соблюдение масочного режима. 9 июля в Тюмени стартовали рейды в общественном транспорте – рассказываем и показываем, как это было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/789862" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор Тюменской области проверил соблюдение масочного режима. 1.Ирина Ромашкина

– У нас проводятся не проверки, а профилактические мероприятия. Совместно с профильными департаментами, с представителями правоохранительных органов и средств массовой информации проводятся рейды, которые направлены на профилактику нарушения масочного режима предприятиями-перевозчиками. Пока этот формат имеет профилактический характер, никак санкций мы не применяем, – акцентировала внимание начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева.

Корреспондент «Комсомольской правды» - Тюмень» волей случая отправилась с мобильной группой по центру областной столицы. Главный специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Иван Коровин пояснил, каждый день в городе работает четыре бригады. Дважды в день они объезжают по четыре остановки в каждом городском округе. Нашими в этот вечер пятницы стали остановки «Гостиница «Нефтяник»», «Центральный рынок», «Тюменский драматический театр» и «Фабричная» в сторону ул. 50 лет Октября.

– Мы выбираем остановки, где идет наибольший пассажиропоток. По результатам трех дней рейда мы будем составлять отчет: сколько маршрутов осмотрели, сколько масок было у водителей и кондукторов, сколько было на пассажирах. Второй день ездим – нареканий от пассажиров никаких не было, – отметил Иван Коровин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/789863" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор Тюменской области проверил соблюдение масочного режима. 2.Ирина Ромашкина

В составе мобильной группы – представители департамента дорожной инфраструктуры, правоохранительных органов, Тюменьгортранса, специалист Роспотребнадзора, а также волонтер, который раздает маски тем, кому они необходимы. Группа проверяет, как работодатели обеспечили водителей и кондукторов средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами.

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Светлана Белова после обследования писала «резюме» каждому автобусу. Чаще всего встречается, что контроллеры не носят перчатки. Они поясняют: жара, невыносимо весь день ходить в виниловых изделиях. Маски у всех в наличие есть, правда, под конец смены многим не хватает одной-двух. В салоне же пассажиров держат в строгости – рот и нос под защитой.

– Все хорошо, только очень жарко. Люди реагируют нормально, все в масках, за небольшим исключением. У кого не оказалось – волонтеры раздают маски. Есть такие перевозчики, которые предоставляют маску при входе в автобус – сегодня и мы такого встретили, водитель, который предлагает маску пассажирам, – рассказала она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/789864" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор Тюменской области проверил соблюдение масочного режима. 3.Ирина Ромашкина

Надо отметить, что споров о необходимости масочного режима ни у водителей, ни у кондукторов, ни у пассажиров не возникает. Уже на остановках люди говорятся надеть маску, чтобы обезопасить себя и других, выполнить предписание Роспотребнадзора.

Напомним, с 8 июля оперштаб региона ввел дополнительное требование для предприятий общественного транспорта: проезд пассажиров без надетых санитарно-гигиенических масок не допускается. Сообщить о нарушениях тюменцы могут на горячую линию МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Дважды в день мобильные группы объезжают по четыре остановки в каждом городском округеФото: Ирина Ромашкина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прикройте рот ребенку»: в Тюмени семью с младенцем высадили из автобуса из-за отсутствия маски

Поездка для ребёнка была вынужденной и необходимой (подробнее)