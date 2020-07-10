«Прикройте рот ребенку»: в Тюмени семью с младенцем высадили из автобуса из-за отсутствия маски

Молодая семья Татьяна и Александр Батурины с 11-месячным малышом Кириллом 9 июля возвращались из поликлиники домой на Лесобазу. Они сели в автобус, но кондуктор потребовала надеть маску малышу. Однако это оказалось невозможным, и семье пришлось выйти из автобуса.

С начала режима повышенной готовности Татьяна с сыном находятся дома, они четко соблюдали все предписания Роспотребнадзора, особенно в режим самоизоляции. Но беспокойство о здоровье сына заставила семью поехать в ОКБ № 1, понадобилась помощь аллерголога.

– Поездка была вынужденной и необходимой. Мы были с коляской, поэтому и пришлось ехать на автобусе, не складывается она у нас в машину. Мы ехали из поликлиники домой от детского аллерголога, хотели возвращаться на 70-м автобусе. К сожалению, номер транспорта не записали. При входе в автобус контролер попросила надеть на ребенка маску. Я ей объяснила, что ребенок маленький, года еще нет, масок не переносит, даже с меня ее снимает. А она мне сказала: «Ну тогда салфеточкой прикройте». И тут муж у меня, конечно же, начал ругань поднимать. Я его успокоила, и мы вышли, спокойно сели на другой остановке на другой маршрут и доехали до дома, – рассказала Татьяна.

Семья решила так просто не оставлять случившееся и услышать ответ: как быть в этой ситуации?

– Мне знакомая писала, что Минздрав вообще запрещает детям до трех лет маски, ребенок в них может повредить дыхательные органы, – сетует молодая мама.

Позвонив в Роспотребнадзор, Батурины выяснили, что ведомство этот вопрос не регламентировало

– Сказали обратиться в транспортную компанию. Позвонили в Гортранс, там нас отправили в Роспотребнадзор, – шутит Татьяна. – Там специалист сказал, что от контролера, наверное, зависит. Но ведь если будет подписана официальная информация, спокойнее будет всем. Ведь контролеры и водители лишь исполнители своих рабочих обязанностей. А скакать с автобуса на автобус с ребенком в такую жару очень неудобно.

Ранее заведующая клиническим отделением Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова заявила, что ношение маски в два раза снижает вероятность заражения коронавирусом.

С 8 июля оперштаб региона принял решение о том, что ношение масок в общественном транспорте обязательно: контролер вправе отказать пассажиру в оказании услуги. Водитель и кондуктор могут вызвать оперативных сотрудников, которые составят административный протокол. Кроме того, в Тюмени проводятся рейды, полиция вправе предупредить нарушителя о правонарушении или же оштрафовать на сумму до 30 000 рублей.