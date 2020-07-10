Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе

10 Июль 2020 2020-07-10T09:29:39+03:00

В общественный транспорт сейчас не пустят без медицинского изделия

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В Тюменской области в общественные места и транспорт нужно заходить только в санитарно-гигиенической маске, так как ее ношение в два раза снижает вероятность заражения коронавирусом. Об этом заявила заведующая клиническим отделением Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения, люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, подвергают себя повышенному риску заражения. Также она затронула тему профилактики COVID-19 дома. Так, можно применять недорогие лекарства типа интерфероны-альфа и умифеновиры.

– У этих препаратов минимум побочных эффектов и противопоказаний. Однако принимать их следует только после консультации с врачом-терапевтом. Детям такие препараты можно давать только по рекомендации педиатра, – отметила Степанова.

Она напомнила, что людям, контактировавшим с зараженными новой инфекцией, профилактические противовирусные препараты будут выдавать по рецепту наблюдающего врача бесплатно с доставкой на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU