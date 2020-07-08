В Тюмени пассажиров без масок будут высаживать из автобусов

С 8 июля введено дополнительное требование для предприятий общественного транспорта: проезд пассажиров без надетых санитарно-гигиенических масок не допускается. Такое решение принято на региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции. Как рассказал начальник службы эксплуатации ПАТП-1 Евгений Яковлев, до всех водителей и кондукторов довели инструкции о том, как действовать в случае, если в салон заходят пассажиры без медицинских масок.

За отказ надеть маску в автобусе могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублейФото: Есен Абилькенов

– Если человек зашел в транспортное средство без маски, кондуктор должен сообщить ему о том, что пассажир не может находиться в салоне без маски, и попросить надеть ее. Если пассажир отказывается выполнить эту просьбу, кондуктор или водитель просят его покинуть автобус. Если же пассажир не хочет выходить из салона, кондуктор сообщает о том, что транспортное средство продолжать движение по маршруту не будет. Когда и эта мера не возымеет действие на гражданина, поступает сигнал в органы полиции и Роспотребнадзора для привлечения пассажира к ответственности за административное правонарушение, – рассказал Евгений Яковлев.

Он отметил, что сами бригады, работающие на линиях, полностью оснащены масками и перчатками, в течение дня им выдаются дезинфицирующие средства для обработки салона.

Евгений ЯковлевФото: Есен Абилькенов

Представитель автотранспортного предприятия предположил, что на начальном этапе возможно появление негативной реакции со стороны пассажиров. Поэтому помогать транспортникам в убеждении жителей соблюдать санитарные нормы будут волонтеры. Они будут дежурить в утренние и вечерние часы пик на главных остановках города, где наибольший пассажиропоток, раздавать средства индивидуальной защиты и призывать граждан соблюдать меры безопасности. Волонтеры работают на остановочных комплексах в районе Центрального рынка, Цветного бульвара, микрорайона Ямальский, Заречных микрорайонов. Планируется раздать около 10 тысяч масок.

Кроме того, о принятых мерах пассажиров оповещают речевые автоинформаторы, предупреждающие листовки размещены в салонах автобусов. Как заметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов, обязанность носить маски при проезде в общественном транспорте в нашем регионе была введена еще 14 мая.

Кондукторам и водителям раздали инструкции для исполнения новых требованийФото: Есен Абилькенов

– Но мы видели, что это предписание выполняли далеко не все пассажиры. Поэтому оперативный штаб с сегодняшнего числа ввел дополнительное, более строгое требование, чтобы перевозчики уже на этапе посадки пассажиров проверяли наличие масок и не допускали проезда нарушителей. Ответственность предусмотрена не только для пассажиров, она может представлять собой как предупреждение, так и штраф до 30 тысяч рублей, но и для перевозчиков. Причем для последних наказание может быть куда более серьезным, – сказал Евгений Ташланов.

Контроль за выполнением постановления будут осуществлять органы полиции, региональной власти, Роспотребнадзора. В то же время, подчеркнул Евгений Ташланов, задача в данном случае заключается не в том, чтобы непременно кого-то наказать, а чтобы убедить и приучить граждан соблюдать требования безопасности, призвать их к сознательности и социальной ответственности не только за себя, но и за здоровье окружающих.

Евгений ТашлановФото: Есен Абилькенов

У многих возникают вопросы по поводу правильности ношения масок. В частности, граждане замечают, что некоторые пассажиры, например, носят их на подбородках, не закрывая нос, что вызывает сомнение в целесообразности такого использования средств индивидуальной защиты. Евгений Яковлев отметил, что это прежде всего касается сознательности самих граждан. В то же время кондукторы получают инструкции делать пассажирам замечания, если маска надета неправильно и не прикрывает рот и нос. Сегодня утром сигналов о конфликтах в пассажирском транспорте не поступало, сообщил начальник службы эксплуатации ПАТП-1.

Также тюменцы интересуются наличием кондиционеров в автобусах в жаркую погоду. Климат в салоне имеет значение, когда человек во время всего пути находится в маске. Руководитель АО ПАТП-1 Роман Шулепов признал, что не все тюменские автобусы оборудованы кондиционерами.

Роман ШулеповФото: Есен Абилькенов

– Часть автобусного парка 2013 – 2014 годов выпуска, в частности производства Минского автозавода, не имеет кондиционеров. А вот в более современных партиях автотранспорта – 2017 года выпуска и позднее – кондиционеры уже имеются в комплектации. Соотношение новых и относительно старых автобусов в общей массе примерно 50 на 50. Если возникают нарекания по работе климатических установок, пассажиры могут обратиться на горячую линию, указав данные транспортного средства. Мы разберемся, почему кондиционер не работал, – заверил Евгений Шулепов.

На самых многолюдных остановочных комплексах волонтеры раздают маски пассажирамФото: Есен Абилькенов

Он отметил, что масочный режим на самих предприятиях, которые обслуживают пассажиров, введен еще в апреле. К нарушителям из числа водителей, кондукторов и других сотрудников применяются строгие меры, предусмотренные трудовым законодательством. Опять же, если пассажиры увидят водителей или кондукторов без масок, они могут сообщить об этом в органы гортранса с указанием номера и маршрута автобуса. В штатном режиме проводится предрейсовый досмотр персонала, к процедуре добавилось лишь обязательное измерение температуры тела бесконтактным способом.

Добавим, что сообщить о нарушениях тюменцы могут на горячую линию МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).