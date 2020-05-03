2020-05-03T14:47:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области вводят масочный режим

Жителям региона рекомендовали носить средства защиты в общественных местах
Анна Полякова
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В Тюменской области вводят масочный режим Фото: pixabay.comВ Тюменской области вводят масочный режим Фото: pixabay.com
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Жителям Тюменской области региона рекомендовали носить маски в общественных местах. Губернатор Александр Моор внес соответствующее изменение в постановление №120-п.

В документе говорится, что с 6 мая 2020 года гражданам будет рекомендовано использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена.

Напомним, накануне глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо обратилась к губернатору Тюменской области с предложением ввести масочный режим на территории региона. Она отметила, что не все жители области игнорируют требования о соблюдении социальной дистанции, многие не используют средства индивидуальной защиты в общественных местах, несмотря на то, что сохраняется большой риск заражения.

Число заболевших коронавирусом на 3 мая 2020 года в Тюменской области – 495 человек. За сутки выявлено еще 37 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

более 50 % выявленных пациентов болеют бессимптомно. Это значит, что ни окружающие, ни сами инфицированные могут и не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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