Ольга Кузнечевских – о коронавирусе в Тюменской области: произошел скачок заболеваемости

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских 3 мая рассказала, из-за чего в регионе резко возросло количество больных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 37 жителей региона.

Рост заболевших в Тюменской области связывают с возвращением вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях. Многие из них проигнорировали требования режима самоизоляции и встречались с родственниками, друзьями, принимали у себя гостей. В результате за счет увеличения контактных лиц в регионе резко увеличилось число заболевших.

Ольга Кузнечевских отметила, что больше половины выявленных пациентов болеют бессимптомно. Это значит, что ни окружающие, ни сами инфицированные могут и не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих.

В своем видеобращении к жителям Тюменской области заместитель губернатора призвала земляков не выходить без надобности из дома, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

– Заразиться коронавирусом можно даже при посещении магазина. В общественных местах, в общественном транспорте обязательно надевайте маски! – напомнила Ольга Кузнечевских.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено и подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом, из них 184 человека выписаны как выздоровевшие. Восемь детей продолжают получать необходимое лечение. К аппаратам ИВЛ подключены шесть человек.