2020-05-03T17:49:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ольга Кузнечевских – о коронавирусе в Тюменской области: произошел скачок заболеваемости

Больше половины выявленных пациентов болеют бессимптомно [видео]
Анна Полякова
Поделиться:
Ольга Кузнечевских о коронавирусе в Тюменской области: произошел скачок заболеваемости Фото: pixabay.comОльга Кузнечевских о коронавирусе в Тюменской области: произошел скачок заболеваемости Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских 3 мая рассказала, из-за чего в регионе резко возросло количество больных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 37 жителей региона.

Рост заболевших в Тюменской области связывают с возвращением вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях. Многие из них проигнорировали требования режима самоизоляции и встречались с родственниками, друзьями, принимали у себя гостей. В результате за счет увеличения контактных лиц в регионе резко увеличилось число заболевших.

Ольга Кузнечевских отметила, что больше половины выявленных пациентов болеют бессимптомно. Это значит, что ни окружающие, ни сами инфицированные могут и не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих.

В своем видеобращении к жителям Тюменской области заместитель губернатора призвала земляков не выходить без надобности из дома, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

– Заразиться коронавирусом можно даже при посещении магазина. В общественных местах, в общественном транспорте обязательно надевайте маски! – напомнила Ольга Кузнечевских.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено и подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом, из них 184 человека выписаны как выздоровевшие. Восемь детей продолжают получать необходимое лечение. К аппаратам ИВЛ подключены шесть человек.

Ольга Кузнечевских о коронавирусе в Тюменской области: произошел скачок заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменцы на самоизоляции получили призы за победу в челлендже
Тюменские школьники вспомнили своих прадедов – победителей в Великой Отечественной
Тюменцам рекомендуют провести майские праздники в очень узком кругу
В Тюменской области вводят масочный режим
Тюменцев научат продвигать личный бренд
Единственному фронтовику из Буньково односельчане построят палисадник
Как тюменкам получить выплату на детей до 3 лет
Предприниматели Тюмени во время пандемии работают дистанционно
В Тюменской области раньше срока наступил пожароопасный сезон
В Ишиме молодой человек сдал полиции свою гостью
Тюменцы сразятся за звание лучшего знатока истории Великой Победы
Тюменец лишился 130 тысяч рублей, поверив мошенникам
Диетолог назвала фрукты, которые тюменцам лучше есть в мае
В Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику
Погода в Тюмени 3 мая: ожидается дождь
Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся
Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения
Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнее
Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей
Онлайн-проекты к 75-летию Победы стартовали в ДК «Водник»
Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме
Тюменцы примут участие в онлайн-марафоне #МойГерой72
Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области